24.000 Ferienhäuser in ganz Dänemark

Durch die neu geschlossene Kooperation mit DanCenter ist die auf Dänemark spezialisierte Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn auf dem Weg zum größten Anbieter von dänischen Ferienhäusern in Deutschland.

Auf https://www.dansk.de/ können Dänemark-Liebhaber aus über 24.000 Ferienhäusern im ganzen Land ihr Traumhaus auswählen. Neben der großen Auswahl bietet Kröger+Rehn persönliche Betreuung: Sieben Tage die Woche stehen die Berater von 9 bis 22 Uhr für die Kunden bereit. Sie helfen nicht nur bei Fragen zur Buchung sondern lösen auch Probleme der Feriengäste mit den Partnern vor Ort. "So können sich unsere Gäste ganz auf ihren Urlaub konzentrieren", sagt Sebastian Rehn, Geschäftsführer von Kröger+Rehn.

Vermittler mit Herz

Das Familienunternehmen Kröger+Rehn entstand vor 45 Jahren am heimischen Küchentisch in Hamburg aus Liebe zu Dänemark. Was mit sechs Häusern begann, hat sich im Verlauf der Jahre zu einer großen, aber dennoch persönlichen Ferienhausvermittlung entwickelt, die von der dänischen Tourismuszentrale als Dänemark-Spezialist ausgezeichnet wurde. Und das erfolgreiche Netzwerk soll weiter wachsen. Sebastian Rehn: "Unser Ziel ist es, der größte Anbieter für Ferienhäuser in Dänemark zu sein."

Wer immer seinen Traumurlaub in Dänemark verbringen möchte, findet bei Kröger+Rehn das passende Ferienhaus. Das Angebot reicht von der einfachen Strandhütte bis zur Luxusvilla mit Pool und Sauna. "Unsere Kunden schätzen es, dass wir nicht nur Häuser vermitteln, sondern durch unsere Partner die Situation vor Ort genau kennen," sagt Sebastian Rehn. So fällt das Entspannen in Dänemark leicht: ein gemütliches Haus, unendliche Strände und die Natur direkt vor der Tür, perfekt für Familien und Reisende mit Hund in sehr gelassener Atmosphäre. Kein Wunder, dass das Land im Norden seit vielen Jahren im Trend liegt.

