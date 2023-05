Drees & Sommer SE

Mehr als nur ein Bankschalter: Drees & Sommer entwickelt "Geschäftsstellen der Zukunft" für Sparkasse zu Lübeck

Hamburg/Lübeck (ots)

Das Nutzungsverhalten der Kund:innen hat sich in den letzten Jahren in allen Bereichen deutlich gewandelt. Dies spüren nicht zuletzt auch die Sparkassen, die ihren Fokus im Privatkundengeschäft haben. Digitale Angebote rücken in den Vordergrund und der traditionelle Bankschalter verliert an Bedeutung. Wie kann diesem Wandel Rechnung getragen werden und wie müssen nachhaltige Geschäftsstellen aussehen, damit sie weiterhin Teil der Gesellschaft sind? Diese und weitere Fragen klärte die Sparkasse zu Lübeck gemeinsam mit den Hamburger Branchenexpert:innen des auf Bau und Immobilien spezialisierten Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE. Zusammen realisieren sie die Geschäftsstellen der Zukunft.

Die Sparkasse zu Lübeck setzte sich bereits im Vorfeld intensiv mit der Frage auseinander, welche Rolle die Geschäftsstelle in einer digitalen Welt spielen kann. Davon überzeugt, dass sie weiterhin Teil der Gesellschaft sein muss und wird, ist Drees & Sommer mit der Entwicklung eines zukunftsfähigen Filialkonzepts und dem anschließenden Roll-Out beauftragt. Der Bauherr kann dabei auf das Know-How eines Expertenteams zurückgreifen, welches bereits 90 Filialen der Hamburger Sparkasse (Haspa) zu Nachbarschaftstreffpunkten entwickelt hat. Exakt auf die Vision der Sparkasse zu Lübeck zugeschnitten, wurde das Konzept inzwischen für die ersten beiden Lübecker Geschäftsstellen erfolgreich umgesetzt.

Lean-Methodik ermöglicht kurze Schließzeiten

Durch die umfangreiche strategische Projektplanung und Lean-Taktung der Bauphase konnte die Umbauphase in einem engen Zeitrahmen bewältigt werden. Der Lean-Gedanke hat seinen Ursprung in der Produktion: Wie an einem Fließband müssen auf einer Baustelle diverse unterschiedliche Gewerke aufeinander abgestimmt sein und für einen reibungslosen Bauablauf nahtlos ineinander greifen. So werden mittels Lean Construction Management sämtliche Arbeitsabläufe detailliert geplant und es herrscht eine genaue Übersicht, welche Teams zu welchen Zeitpunkten vor Ort sind. Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf der Kommunikation - sowohl zwischen den einzelnen Gewerken als auch zwischen Bauherrn, Planern, Ingenieuren und Handwerkern. Das Ergebnis: Die Umbauphase, während der die Geschäftsräume der Sparkassen zu Lübeck geschlossen bleiben mussten, erforderte lediglich 10 Arbeitstage.

Geschäftsstelle der Zukunft: Treffpunkt der Nachbarschaft

"Die Besonderheit in der Realisierung eines neuen Filialkonzeptes liegt in dem breiten Spektrum der Zielgruppen: Die Geschäftsstellen der Sparkassen besuchen sowohl Eltern mit ihren Kindern für ein erstes Konto als auch Senior:innen, die bereits seit Jahrzehnten Kund:innen der Sparkasse sind. All diese Menschen sollen mit dem neuen Konzept erreicht werden, um Orte der Begegnung zu schaffen", so Tasja Schneider, Teamleiterin bei Drees und Sommer am Standort Hamburg. "Aber nicht nur Bestandskund:innen sollen sich in der Geschäftsstelle abgeholt fühlen: Eine weitere Aufgabe waren Lösungsansätze für die Frage, wie neue Kund:innen in die Filiale geholt werden können. Hinzu kommen die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, die täglich in den Geschäftsstellen arbeiten sowie das Ziel einer nachhaltigen Nutzung von Flächen, angepasst an veränderte Arbeitsweisen. Dies beinhaltet mitunter auch die Konsolidierung von Büro- und Filialflächen vor dem Hintergrund eines New Work-Konzeptes, um die Flächen im Sinne des "Neuen Arbeitens" zukunftsfähig zu gestalten.

Die Geschäftsstellen der Zukunft sind neue, offene Treffpunkte für die Menschen in ihrer Nachbarschaft. Kund:innen und Besucher:innen werden an einer zentralen Rezeption begrüßt. Für die Beratung gibt es unterschiedliche Funktionsbereiche, von offenen und halboffenen Bereichen bis hin zu Besprechungsräume, die flexibel bespielt werden können. Bei Bedarf schalten sich in den technisch modern ausgestatteten Räumen weitere Expert:innen per Video zu. Offene und halboffene Bereiche und geschlossene Räume mit unterschiedlichen Looks wechseln sich ab und ergänzen so die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden. Anders als früher sind die Arbeitsplätze flexibel nutzbar und nicht personalisiert. Ein großer Holztisch als sogenannte Dialogtafel mit frei zugänglichen Tablets und kostenlosem WLAN sowie eine Kaffeebar fördern den Austausch und laden zum Verweilen ein. Vereine und lokale Händler haben die Möglichkeit, sich auf Ausstellungsflächen in diesem Bereich zu präsentieren. Hier wird deutlich: Die Sparkasse ist ein Teil von Lübeck. Auf diese Weise wird das Beste aus beiden Welten - stationär und digital - kombiniert.

