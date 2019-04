VAIO Corporation

Mit einer komplett neuen Notebookgeneration meldet sich VAIO zurück auf dem europäischen Markt. Die VAIO Corporation wurde als Marke von Sony abgespalten und ist heute ein unabhängiger Hersteller mit Sitz in Japan. Mit den beiden Geräten SX14 und A12 knüpft das Unternehmen nahtlos an die bekannten Qualitätsmerkmale von VAIO-Notebooks an: Leicht, leistungsfähig und aus hochwertigen Materialien. Die Gehäuse bestehen aus Magnesium oder Kohlefaser, gepaart mit Aluminium, in hochqualitativer Verarbeitung. Das VAIO A12 als 2-in-1-Gerät bringt 1,1 Kilogramm auf die Waage, das SX14 sogar nur 999 Gramm - trotz einer Vielzahl von Anschlüssen und bester technischer Ausstattung. Die in Japan durch VAIO entwickelten und gebauten Geräte werden für Europa von TREKSTOR als exklusivem Business Licensing Partner vertrieben. Neben dem Webshop unter https://eu.vaio.com/ sind die schnellen und eleganten Notebooks für Business- und Privatnutzer auch bei ausgewählten Händlern zu haben.

VAIO® SX14

Den Intel®-Prozessoren der Core[TM] i7 oder i5-Serien macht VAIO® Beine: Mit TruePerformance wird die Rechenleistung des SX14 als Flaggschiff optimal an die Erfordernisse angepasst. Damit sind die Prozessoren in VAIO-Notebooks schneller als die Serienprodukte und nutzen die Leistungsreserven optimal aus. Die Kühltechnik der CPU wurde überarbeitet, um die Wärme effektiv abzuführen. Das Tuning-Kit für den Prozessor reduziert die Reaktionszeiten massiv und steigert die Leistungsfähigkeit.

VAIO® A12

Das A12 hingegen bietet als 2-in1-Geräte zudem alle Vorteile eines Notebooks und Tablets, die Scharniere und das Tablet-Dock sind mit einer stabilisierenden Klappe standfest und ermöglichen durch die Neigung der Tastatur ergonomisches Schreiben. Auch das SX14 neigt sich mit aufgeklapptem Display zum Benutzer, um das Schreiben angenehm zu machen. Zur Bedienung des Touchdisplays können wahlweise die Finger - oder der mitgelieferte VAIO® Digitizer Pen genutzt werden.

Anschlussvielfalt und Mobility

Für den täglichen Einsatz im Arbeitsleben bringen die beiden ersten Geräte der neuen Generation einige Ausstattung mit: Neben einer Vielzahl von Anschlüssen wie VGA, HDMI oder USB 3.1 Gen 1 sowie USB 3.1 Gen 2 verfügt das Gerät auch über Bluetooth, LAN und WLAN-Anschluss. Ebenso integriert ist ein globales LTE Modul. Mit langen Akkulaufzeiten von bis zu 8,5 Stunden* beim SX14 und maximal 7,5 Stunden* beim A12 können die Geräte einen Arbeitstag unabhängig arbeiten. GPS ist ebenso verbaut wie ein Fingerabdruckscanner (beide Geräte) und eine Infrarotkamera für Windows Hello beim A12, um dem Gerätenutzer auch ein Höchstmaß an Sicherheit neben dem Komfort und der Qualität zu geben.

* Testergebnisse unter Laborbedingungen. Tatsächliche Laufzeiten können aufgrund der genauen Spezifikation sowie des Anwendungsszenarios abweichen.

VAIO (https://eu.vaio.com/) ist eine legendäre Marke für Notebook-Computer. VAIO hat für viele Jahre den Standard hochwertiger Notebooks für Business- und Privatanwender gesetzt. Seit 2019 werden die in Japan unter neuer, eigenständiger Führung entwickelten und hergestellten Geräte auch wieder in Europa vertrieben. Besonders hochwertige Materialien und höchsten Ansprüchen an die Verarbeitung setzen Maßstäbe in Design und Qualität. Mit der eigenen TruePerformance-Technologie nutzen die VAIO Notebooks die Leistungsreserven der eingesetzten Intel®-Prozessoren optimal für den Anwender aus. Mit dem SX14 und dem 2-in-1-Gerät A12 steht den Kunden eine ideale Basis für unabhängiges mobiles Arbeiten und persönliche Anwendungen zur Verfügung. Die VAIO Geräte werden in Europa durch TREKSTOR als exklusivem Business Licensing Partner vertrieben.

Über TREKSTOR

Seit der Gründung im Jahr 2009 hat TREKSTOR zahlreiche elektronische Produkte wie MP3-Player, externe Laufwerke, Tablets und Notebook-Computer entwickelt, hergestellt und vertrieben. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland bringt zudem Produkte auf den europäischen Markt, die einen besonderen Innovationsstatus haben. Dazu zählen auch Wearables wie die "Smartagent" genannte Smart Watch für den Einsatz in Unternehmen.

Offizielle TREKSTOR Website: http://www.trekstor.de

Über VAIO

Die VAIO Corporation mit Sitz in Japan wurde am 1. Juli 2014 als Spin-Off der Sony-Computersparte mit Sitz in Azumino, Präfektur Nagano, gegründet. Dort finden Entwicklung, Design, Fertigung und Vertrieb für das PC-Geschäft statt. Im Solution Business werden neue und innovative Produkte wie eine Plattform für VR-Lösungen entwickelt.

Offizielle VAIO Corporation Website: https://vaio.com/top

