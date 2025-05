Linglong Tire

Die drei Marken von Linglong sorgen für Aufsehen auf der Autopromotec 2025

Bologna, Italien (ots/PRNewswire)

Die 2025 Autopromotec hat richtig gut begonnen. Linglong Tire präsentierte seine europäischen Kernmarken „LINGLONG", „CROSSWIND" und „LEAO" mit mehreren globalen Produkteinführungen und unterstrich damit seine tiefe europäische Marktdurchdringung und technologische Führerschaft.

Die wichtigsten präsentierten Produkte: Führend mit Hochleistungs- und neuen Energietechnologien

Beim Hochleistungs-Pkw-Reifen „Sport Master" von Linglong dreht sich alles um Handling und Grip. Jüngste Tests der maßgeblichen europäischen Automobilzeitschrift AutoBild ergaben einen Nassbremsweg von 25,8 Metern und einen Trockenbremsweg von 34,4 Metern.

Der aktualisierte „Sport Master e", der speziell für Elektroautos entwickelt wurde, verfügt über eine hochelastische Gummimischung, die die Reichweite um 8 % erhöht, während die LLST-Geräuschreduzierungstechnologie die Innenraumgeräusche um 3,2 Dezibel reduziert und so für ein leiseres und komfortableres Fahrerlebnis sorgt.

Die Weltpremiere des „Dura Master Van e", der für Nutzfahrzeuge entwickelt wurde, basiert auf einer fortschrittlichen Technologie mit geringem Rollwiderstand und einem hochbelastbaren Design. In Kombination mit den robusten lokalen Produktionskapazitäten des europäischen Linglong-Werks bietet der Hersteller damit effiziente und dauerhafte Lösungen, die auf den europäischen Logistikmarkt zugeschnitten sind.

Die in Europa gefertigten TBR-Reifen von Linglong hatten ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Mit einer breit gefächerten Produktpalette, die sowohl den Fernverkehr als auch den innerstädtischen Verteilerverkehr abdeckt, erfüllen diese Reifen die strengen europäischen Umweltnormen durch ihren geringen Rollwiderstand und ihre hohe Verschleißfestigkeit und bieten zuverlässige Optionen für den Nutzfahrzeugmarkt.

Multimarken-Synergie: Erfüllen unterschiedlicher Marktbedürfnisse

Mit seinen drei Marken LINGLONG, CROSSWIND, und LEAO hat das Unternehmen eine starke europäische Präsenz aufgebaut und das Marktwachstum durch lokalisierte F&E-, Produktions- und Marketingstrategien vorangetrieben.

LINGLONG Als Experte für Reifenlösungen für alle Szenarien leistet die Marke Pionierarbeit für grüne Innovationen, indem sie die Kohlenstoffemissionen während des gesamten Produktlebenszyklus reduziert und damit in der Branche Maßstäbe für nachhaltige Entwicklung setzt.

CROSSWIND Die auf Hochleistungsreifen spezialisierte Marke deckt mit Ganzjahres- und Winterreifenlösungen spezielle Mobilitätsbedürfnisse ab und bietet eine vielseitige Auswahl für unterschiedliche Fahrbedingungen.

LEAO Die Marke positioniert sich als praktischer Reifenspezialist für jüngere Menschen und präsentierte Flaggschiff-Reifen für Geländewagen und urbane SUVs, die für die Bewältigung komplexer Terrains entwickelt wurden und gleichzeitig den Fahrkomfort in der Stadt gewährleisten.

Strategisches Momentum in Europa

Die Europastrategie von Linglong gewinnt weiter an Schwung, was sich in der Massenproduktion in der europäischen Fabrik und in hochkarätigen Partnerschaften mit Spitzen-Fußballclubs wie Chelsea und Real Madrid zeigt.

Auf der Autopromotec 2025 demonstrierte Linglong umfassend seine End-to-End-Fähigkeiten von der Produktentwicklung bis zur Marktumsetzung. Auch in Zukunft wird das Unternehmen die technologische Innovation und die industrielle Modernisierung weiter vorantreiben, um die Erwartungen der weltweiten Nutzerinnen und Nutzer zu erfüllen und zu übertreffen.

