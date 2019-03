Trip Inn Management & Service GmbH

Apartments sind eine Alternative bei akutem Wohnungsbedarf

Frankfurter Trip Inn-Gruppe bietet attraktive Apartments im Frankfurter Ostend

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Frankfurt wächst rasant, und das Angebot an Mietwohnungen hält mit der Nachfrage bei weitem nicht Schritt. Selbst im Umland ist es schwierig geworden, adäquaten Wohnraum zu finden, wissen Berufstätige - besonders wenn sie auch noch Familie haben. Apartments können hier zumindest für einen gewissen Zeitraum eine interessante Alternative sein, weiß Geschäftsführer Bimal Bista von der jungen, dynamisch wachsenden Frankfurter Hotelgruppe TRIP INN: "Seit einigen Tagen bieten wir mit unserem Apartmenthaus TRIP INN Residence im Frankfurter Ostend attraktive, modern und komplett eingerichtete Apartments in verschiedenen Größen an". Die kernsanierten Räumlichkeiten in der Oskar-von-Miller-Straße eignen sich für Einzelpersonen, Paare oder kleine Familien gleichermaßen und bieten allen Komfort, den man sich auch für die eigene Wohnung wünscht.

In den TRIP INN-Apartments, in unmittelbarerer Nähe der EZB, fühlen sich Gäste schnell wie zu Hause, was sie zur interessanten Alternative zum Aufenthalt im Hotel macht. Ob Kochzeile, bequeme Betten, moderne Bäder oder komplette Möblierung - hier muss auf nichts verzichtet werden, was für die eigenen Wohnung selbstverständlich ist. Hinzu kommen ein Flachbildfernseher und schnelles WLAN, damit Berufstätige und deren Familien auch medial umfassend versorgt sind. "Unser Angebot an Apartments wendet sich besonders an diejenigen, die schnell eine längerfristige Unterkunft in Frankfurt benötigen, um von dort in aller Ruhe auf die Suche nach der perfekten Wohnung zu gehen", erläutert Bista das Konzept der TRIP INN Residences.

Die Lage des neuen Apartmenthauses könnte kaum besser sein: Unmittelbar am Main gelegen, ist man selbst zu Fuß schnell an allen Hotspots Frankfurts, wie der neuen Altstadt mit Dom und Römer, im Zoo oder zum Einkaufen auf der Zeil oder dem Erzeugermarkt auf der Konstablerwache. Ein facettenreiches gastronomisches Angebot in der Nachbarschaft, etwa auf der Hanauer Landstraße oder der gegenüberliegenden Mainseite in Sachsenhausen, zählt sicherlich zu den weiteren Pluspunkten am Standort des Apartmenthauses. Die Apartments im TRIP INN Residence sind ab sofort online buchbar unter www.tripinn-hotels.com/residence.

Über TRIP INN

Die Gruppe wurde 2006 in Frankfurt am Main von einer kleinen Gruppe erfahrener Hotelenthusiasten gegründet und firmiert seit Anfang 2018 unter der Marke TRIP INN Hotels. Keimzelle und Sitz des noch jungen Unternehmens sind bis heute die drei Goethe Hotels Classic, Business und Conference im Gallusviertel. Das Unternehmen wächst seit einem Jahr sehr dynamisch, so dass mittlerweile 20 Hotels in Deutschland, der Schweiz und Belgien sowie zwei Apartmenthäuser in Frankfurt am Main zum Portfolio zählen. Auch 2019 werden etliche neue Hotels zur Gruppe hinzukommen.

Pressekontakt:

Bimal Bista

Geschäftsführer TRIP INN Management & Service GmbH

Tel.: +49 69 979 444 6558

E-Mail: marketing@tripinn-hotels.com

Original-Content von: Trip Inn Management & Service GmbH, übermittelt durch news aktuell