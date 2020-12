B+H Solutions GmbH

Mit Silber gegen Coronaviren

Neuartige Oberflächendesinfektion ohne Alkohol

StuttgartStuttgart (ots)

Die andauernde Coronakrise hat zum vermehrten Einsatz von Desinfektionsmitteln, vor allem auch im nicht-gewerblichen Bereich, geführt. Die Remshaldener Firma B+H Solutions GmbH ist für ihren Einsatz von neuen Technologien im Bereich Nanotechnologie bekannt. Diese Expertise wurde genutzt, um neue Desinfektionsprodukte zu entwickeln. Ziel war es dabei, den exzessiven Einsatz von Alkohol zu reduzieren und Produkte ohne Alkohol zu entwickeln.

Grund: Der hohe Alkoholanteil (bis zu 70 Prozent sind üblich) in Desinfektionsmitteln schädigt die Lungen, vor allem aber die Haut der Anwender. Diese trocknet bei häufiger Anwendung rasch aus, wird rissig - und, fatale Gegenwirkung somit erst recht anfällig für Infektionen mit Viren und Bakterien! Auch Kinder sind in Gefahr - trinken diese aus Neugierde auch nur einen kleinen Schluck des meist Ethanol-haltigen Desinfektionsmittel, drohen Alkoholvergiftung, Krämpfe und sogar der Fall ins Koma. Die hohe Brandgefahr bei Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis, gerade jetzt zur Weihnachtszeit bei offenem Licht durch Kerzen, tut ihr übriges.

Die Lösung des Problems kommt von B+H Solutions. Das Unternehmen, deren Erfindung für einen neuartigen Dünger zum nachhaltigen Pflanzenanbau bereits vom Europäischen Patentamt entsprechend geschützt wurde, hat eine wässrige Wirkstoffkombination mit Silberionen hergestellt, welche auf Oberflächen für keimwidrige Bedingungen sorgt.

Durch die Depotwirkung der Silberpartikel wird diese Wirkung verlängert. Die Oberflächendesinfektionsmittel (Herstellername AgSept®) weisen nicht nur eine antibakterielle und fungizide (Pilz abtötende) Wirkung auf, sondern zeigen auch viruzide (Viren abtötende) Eigenschaften. Elmar Buder und Prof. Dr. Martin Heinisch, die Geschäftsführer des Unternehmens: "Aktuelle Studien mit unseren Produkten haben gezeigt, dass das Besprühen einer Glasoberfläche zur vollständigen Reduktion (über 99,9%) des Coronavirus führt. Und diese Wirkung hält im Gegensatz zu den sich schnell verflüchtenden Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis acht Stunden lang an!"

Die Idee zum neuartigen Desinfektionsmittel ist schon lange vor der Coronakrise entstanden - bereits 2012 wurden von den Remshaldener Tüftlern dafür die ersten Versuche auf bakterizide Wirksamkeit durchgeführt. Damals wie heute war die Vision, Desinfektionsmittel zu produzieren, welche wirksam sind und gefahrlos von jeder Person genutzt werden können.

Was dem Team des schwäbischen Unternehmens dabei am wichtigsten ist: die Sicherheit der Kunden. Alle Produkte der B+H Solutions GmbH erfüllen die Kriterien der EU Biozidprodukte-Richtlinie, sind nicht hautirritierend und können daher auch von privaten Anwendern im eigenen Haushalt verwendet werden.

"Wir müssen in Zeiten von Corona in allen Lebensbereichen umdenken", erklären Elmar Buder und Prof. Dr. Martin Heinisch. "Durch den Einsatz der neuartigen Produkte in allen Lebensbereichen unter Kombination mit den allgemein gültigen Hygienemaßnahmen wie Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes soll ein Weg in die Normalität vor der Coronakrise gefunden und Infektionsketten unterbrochen werden. Dabei greift nicht nur das Konzept der Wischdesinfektion, unsere Produkte können auch im professionellen Einsatz vernebelt angewendet und so größere Flächen in kurzer Zeit desinfiziert werden."

Pressekontakt:

B+H Solutions GmbH

Schnaiter Straße 11-13

D-73630 Remshalden

Telefon: 0 71 51 / 97 00 40

Fax: 0 71 51 / 97 00 46

Internet: https://www.agsept.de

E-Mail: info@agsept.de

Original-Content von: B+H Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell