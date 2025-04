Spitch AG

Spitch gibt sich eine neue Markenidentität

Spitch präsentiert Conversational AI-Lösungen in einer neuen Webumgebung

Frankfurt (ots)

Spitch, ein führender Anbieter von Conversational Agentic AI-Lösungen, präsentiert sich mit einer neuen Markenidentität und einem umfassend überarbeiteten Webauftritt. Die neue Website zeichnet sich durch ihren eleganten Look und eine stark verbesserte Benutzerfreundlichkeit (UX/UI) aus, heißt es von Seiten Spitch. Und weiter: Die auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnittene Navigation vereinfacht den schnellen Zugang zur Produktpalette, den Fallstudien und den Videos mit Kundenstimmen sowie zusätzlichen Informationen.

Mit weiteren AI-gesteuerten Produkten in der Pipeline soll die neue Website Geschäftskunden helfen, informiert zu bleiben und die passenden Lösungen für ihre digitale Transformation zu wählen. Carmen Keller, Head of Marketing bei Spitch, erklärt: "Bei Spitch steht die Qualität des Kundenerlebnisses auf jeder Ebene im Vordergrund. Wir wollen unseren Kunden und Partnern sowie den Anwendern unserer Lösungen stets ein außergewöhnliches Erlebnis bieten. Von unserer neu gestalteten Website bis hin zu unserem ebenfalls neuen Corporate Branding ist jedes Detail so gestaltet, dass es sowohl nützlich als auch angenehm ist. Wir konzentrieren uns darauf, qualitativ hochwertigen Service zu liefern und unseren Kunden zu helfen, in einer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu sein."

Hintergrund

Spitch verfügt über eine starke Marktposition und ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum im höheren zweistelligen Prozentbereich. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die strategische Transformation von Kontaktzentren durch die Integration fortschrittlicher AI voranzutreiben. Damit stärkt Spitch seine führende Position bei AI-gestützten Agentic-Lösungen in Schlüsselbranchen wie etwa dem Finanzdienstleistungssektor, der Versicherungswirtschaft, der Versorgungswirtschaft, dem Öffentlichen Dienst und der Telekommunikationsbranche.

Die Conversational Agentic AI-Plattform von Spitch bietet einen ausgewogenen Ansatz, der die neueste AI-Technologie, die Datensicherheit, die Einhaltung ethischer und rechtlicher Vorschriften sowie ein verbessertes Kundenerlebnis umfasst. Die offene Plattform ermöglicht die nahtlose Integration der AI-Lösungen von Drittanbietern, einschließlich solcher von Hyperscalern und AI-Teams von Kunden, um maßgeschneiderte Lösungen für jeden Anwendungsfall zu liefern.

Über Spitch: Die Schweizer Spitch AG mit Präsenz in Europa, Nord- und Lateinamerika, dem Nahen Osten und Zentralasien ist auf Conversational Agentic AI spezialisiert. Seit 2014 unterstützt Spitch Organisationen dabei, die Kommunikation mit ihren Kunden durch sprach- und textbasierte KI-Lösungen effizienter, zugänglicher und sicherer zu gestalten. Die offene proprietäre Plattform bietet modulare Anwendungen wie virtuelle Assistenten, Sprachbiometrie und Analysefunktionen, die sowohl das Kundenerlebnis verbessern als auch das Servicepersonal entlasten. Spitch begleitet Unternehmen von der strategischen Planung bis zur Umsetzung mit flexiblen Betriebsmodellen und höchsten Datenschutzstandards.

Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuell