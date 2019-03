Haensel AMS

Haensel AMS und Universität Amsterdam starten Innovationswettbewerb für Dynamic Pricing

Berlin/Amsterdam (ots)

-#Mathrocks, Wenn Industrie und Wissenschaft zusammenkommen

Die Wissenschaftsdisziplin Mathematik hat viele Gesichter. Was für die einen trockene Materie ist, bringt andere zum Schwärmen und die Unermüdlichen erstellen am liebsten 24 Stunden lang Szenarien und programmieren. Wie wäre es also, sich der Disziplin Mathematik mit einem frischem Blick zu nähern und die Ergebnisse in Algorithmen zu definieren, die in der Praxis in verschiedenen Marktsituationen umsetzbar sind? Die Technologie- und Datenanalyse Firma Haensel AMS, Advanced Mathematical Solutions, (HAMS) mit Sitz in Berlin und New York, veranstaltet aus diesem Grund zusammen mit der Universität Amsterdam, Fachbereich Mathematik unter Leitung von Prof. Arnoud den Boer, einen Dynamic Pricing Wettbewerb. Das Ziel ist es, durch den Wettbewerbsansatz zahlreiche Fachleute aus Wissenschaft und Industrie aus den verschiedensten Bereichen zusammenzubringen, um ihre Preisstrategien und Algorithmen in verschiedenen Marktsituationen einen Monat lang miteinander konkurrieren zu lassen.

In der Praxis gibt es zahlreiche interessante Fragestellungen zum Mythos Angebot und Nachfrage zu klären: Wie evaluieren und vergleichen Kunden Produktpreise, wann ändern sich Nachfrage- und Konsumverhalten und mit welchen Strategien haben Anbieter und Reseller einen tatsächlichen Wettbewerbsvorteil? Vor allem jedoch: können Pricingstrategien in verschiedenen Branchen wie E-Commerce, Touristik (z.B. bei Airlines und Hotellerie) oder im Handel zielgerichtet miteinander verglichen werden? Wer setzt sich mit den eigens dafür entwickelten Algorithmen und der besten Performance durch? Die Wettbewerberteams starten am 1. Mai 2019, danach laufen die entwickelten Anwendungen 19 Tage lang im Trainings- und Simulationsprozess, in der Regel können also täglich situationsabhängige und verbesserte Codes eingestellt werden, bis am 20. Mai 2019 um 24 Uhr der Wettbewerb in die finale Phase geht. Danach wird das Gewinnerteam für jedes der drei Szenarien von der Jury ausgewählt. Alle Informationen zum Wettbewerb sind auf der Dynamic Pricing Competition Website zu erhalten. Interessenten und

Teilnehmer können sich ab sofort unter https://dynamic-pricing-competition.com anmelden.

"Wir freuen uns auf einen spannenden Wettbewerb. Die Gewinner erwarten Preisgelder für jede der drei Branche und Szenarien sowie öffentlichkeitswirksame Aktionen in den Niederlanden und der D/A/CH Region. Außerdem werden die interessantesten Ergebnisse und Forschungsansätze der Challenge 2019 in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen ausgewertet ", so Dr. Alwin Haensel, Gründer und CEO der HAMS GmbH und HAMS Inc.

Was verbirgt sich hinter Dynamic Pricing?

Das wichtigste Werkzeug zur Optimierung des Absatzes ist der Preis. Dynamic Pricing gilt dabei als Erfolgsfaktor. Allerdings müssen hier verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, die Preise für Produkte oder Dienstleistungen permanent der jeweils vorherrschenden Marktsituation angepasst werden. Diese Preisanpassung erfolgt häufig maschinell und anhand definierter Algorithmen. Dabei werden Faktoren wie Wettbewerbspreise, konkrete Angebot-/Nachfragesituation sowie externe Faktoren (Region, Tagesverlauf, Feiertage, Demografie, genutzte Devices, Wettersituationen u.v.m.) mit einbezogen. Diese Form des dynamischen Preismanagement wird vor allem in Branchen wie der Hotellerie, bei Airlines und Reiseveranstaltern oder im E-Commerce zielgerichtet eingesetzt. Um nicht nur auf den Spontankäufer zu setzen, wird es immer wichtiger auch den strategisch planenden Kunden zu verstehen und entsprechende Preisstrategien zu entwickeln.

Über die Haensel AMS GmbH

Haensel AMS (Advanced Mathematical Solutions) wurde 2014 von Dr. Alwin Haensel gegründet. Das Unternehmen ist an den Standorten in Deutschland (Berlin) und in den USA (New York) für internationale Firmenkunden tätig. Die Technologie- und Datenanalyticsboutique erstellt innovative und preisgekrönte Machine Learning und Big Data- Lösungen, vor allem im Bereich Attribution, Customer Journey Analytics und Pricing, für verschiedene Branchen, darunter Handel/E-Commerce, Touristik, Finance oder Logistik/Automotive. Das Team von Haensel AMS steht für Spitzentechnologie, Begeisterung für mathematische Modelle sowie die Entwicklung von Algorithmen und Technologien, die Unternehmen darin unterstützt, ihre Geschäftsmodelle rund um Digitalisierungsthemen und Analyseprozesse zu erweitern und damit erfolgreich die Kernmärkte zu adressieren.

Weitere Infos unter www.haensel-ams.com

