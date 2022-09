WELT Nachrichtensender

"Spacetime" mit Ulrich Walter auf WELT - Die neue Staffel ab Freitag, den 28. Oktober

Sechs Episoden der Weltraum-Dokuserie wöchentlich freitags in Doppelfolge ab 20.05 Uhr

Berlin

WELT zeigt ab 28. Oktober 2022 wöchentlich freitags die fünfte Staffel der Doku-Serie "Spacetime" in Doppelfolge ab 20.05 Uhr.

Host und Wissenschaftler Ulrich Walter ist nicht nur auf der Suche nach einem mysteriösen "Planeten Neun", den einige Forschende weit draußen in unserem Sonnensystem vermuten, er wirft auch einen Blick auf Kometen und Asteroiden, die uns gefährlich nahekommen können. Er erklärt dem Publikum, warum unser Planetensystem so ideal für das Entstehen und den Fortbestand der Menschheit ist, dazu nimmt er auch die wichtigsten Hilfsmittel der Forscher und Wissenschaftler in den Fokus: ihre Teleskope und insbesondere das James-Webb-Weltraumteleskop.

"Spacetime" zeigt außerdem einen streng geheimen Orbit und verfolgt Spuren, die die Militärs im All hinterlassen. Der im Weltraum ausgetragene Wettbewerb um politische und wirtschaftliche Macht ist eine große Herausforderung für eine friedliche Welt.

Ulrich Walter: "Raumfahrt und Weltraum sind einfach faszinierend. Mich hat schon immer interessiert: Wie ist der Weltraum entstanden? Das Universum? Inzwischen verstehe ich es und ich habe das Bedürfnis, das den Zuschauern näher zu bringen. Und genau das ist der Gegenstand unserer Serie."

Alle Folgen im Überblick:

"Der geheime Orbit: Wettrüsten im All"

Freitag, 28. Oktober 2022, 20.05 Uhr auf WELT (21.10 Uhr auf N24 Doku)

"Es werde Licht! Religion und Astronomie"

Freitag, 28. Oktober 2022, 21.05 Uhr auf WELT (22.05 Uhr auf N24 Doku)

"Mythos Planet Neun: Die Suche nach einem Phantom"

Freitag, 04. November 2022, 20.05 Uhr auf WELT (21.10 Uhr auf N24 Doku)

"Warum wir sind: Unsere Heimat, das Sonnensystem"

Freitag, 04. November 2022, 21.05 Uhr auf WELT (22.05 Uhr auf N24 Doku)

"Kometen, Asteroiden, Meteoroiden: Vagabunden im Sonnensystem"

Freitag, 11. November 2022, 20.05 Uhr auf WELT (21.10 Uhr auf N24 Doku)

"Teleskope: Die Entdeckungsmaschinen"

Freitag, 11. November 2022, 21.05 Uhr auf WELT (22.05 Uhr auf N24 Doku)

Sechs neue Folgen "Spacetime" ab 28. Oktober um 20.05 Uhr in Doppelfolge freitags auf WELT und nach Ausstrahlung 30 Tage in der Mediathek sowie der TV-App.

