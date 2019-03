Global Warning Systems

Gilbert Leb neuer Vertriebsleiter der DACH-Region von Global Warning Systems (GWS)

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

GWS Production AB betreut weltweit über 1.000 Großunternehmen mit Reisesicherheitslösungen. Vertriebsprofi Leb verantwortet den Ausbau im deutschsprachigen Raum.

"Die DACH-Region stellt für unsere Reisesicherheitsplattform Safeture® eines der wichtigsten Geschäftsfelder in den kommenden Jahren dar. Mit Gilbert Leb als Vertriebsleiter für den DACH-Raum konnten wir einen absoluten Experten für den Sales- und Kundenbereich gewinnen.", erklärt Andreas Rodman, CEO von Global Warning System (GWS) Production AB. GWS unterstützt als globales IT-Unternehmen Großunternehmen, Versicherungen, Behörden und NGO's bei der Umsetzung ihrer Fürsorgepflicht gegenüber ihren reisenden Mitarbeitern. Mit dem Risikomanagementtool Safeture® erhalten Reisende dank modernster Technologie alle sicherheitsrelevanten Informationen in Echtzeit und reisen sicher von und zu ihren Einsatzgebieten.

Über Gilbert Leb

Gilbert Leb leitet von Wien aus die Betreuung sämtlicher Kunden im DACH-Raum. Eine Vielzahl von exportorientierten Unternehmen benötigen gerade in diesem Raum die besten Reiseinformationen und mögliche Notfallstrategien für ihre Mitarbeiter. Der 1964 geborene Leb erwarb nach dem erfolgreichen Abschluss der HTL-Maschinenbau große Erfahrung in der Start Up Branche. Seit 1996 arbeitet er im IT-Bereich. Nach mehreren Jahren bei einem stark wachsenden österreichischen CRM-Unternehmen bekleidete er verschiedene Positionen als Vice President im Vertriebsbereich von Technologieunternehmen. In dieser Funktion baute er global Kundenkontakte auf und aus. "Als begeisterter Welt- und Geschäftsreisender kenne ich die Risiken und Bedürfnisse im internationalen Vertrieb. Mit dieser Erfahrung und der Begeisterung für Start Up Unternehmen ist nun GWS die perfekte Herausforderung für mich.", ergänzt Gilbert Leb.

Über GWS Production AB and Safeture®:

Die börsennotierte GWS Production AB wurde nach dem Krisenjahr 2009 gegründet. Das schwedische Unternehmen entwickelte die Safeture®-Plattform, um Mitarbeiter weltweit vor Ereignissen wie die SARS-Epidemie, Tsunamis oder Terroranschlägen zu schützen. Die Safeture®-Plattform kombiniert eine qualifizierte Ereignisanalyse, eine mobile App und ein Risikomanagementtool als Backend für Organisationen und Unternehmen. Damit bedient sie optimal die ständig steigende Nachfrage nach einer flexiblen Softwarelösung im Bereich Reisesicherheitsmanagement.

Kontakt:

Gilbert Leb

Regional Sales Manager DACH

GWS Production AB

Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund, Sweden

Email:gilbert.leb@globalwarningsystem.com

Mobile: +43 664 439 35 23

www.safeture.com

Original-Content von: Global Warning Systems, übermittelt durch news aktuell