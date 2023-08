VVDN Technologies Inc

VVDN bringt umfassende Private 5G-Lösung der Enterprise-Klasse für Systemintegratoren, OEMs und Telekommunikationsanbieter auf den Markt

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire)

VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von Produktentwicklungs-, Fertigungs- und digitalen Dienstleistungen und Lösungen, gab heute die Verfügbarkeit einer zuverlässigen, sicheren und einsatzbereiten 5G Enterprise- End-to-End-Lösung bekannt. Die Private 5G-Lösung beinhaltet die intern entwickelten ORAN-Funkeinheiten, die kundenspezifischen CU/DU und den 5G-Kern von VVDN. Die Lösung wird vollständig von VVDN konzipiert, entwickelt, integriert und getestet.

Das VVDN-Angebot umfasst robuste, produktionsreife Funkeinheiten zur Bereitstellung von Private 5G-Netzen in mehreren Ländern und Märkten. VVDN bietet sowohl Low Power- (4T4R 1 W) als auch Mid Power-Funkeinheiten (4T4R 20 W), die für Private 5G-Bereitstellungen geeignet sind. Die VVDN-Funkeinheiten erfüllen globale Anforderungen in Band 48 CBRS, Band n78/n77 (3400 bis 4100 MHz) und unterstützen eine Bandbreite von bis zu 100 MHz, TDD Duplex-Modus 4T4R und 2T2R für Innen- und Außenanwendungen. Diese Funkeinheiten sind vollständig kompatibel mit ORAN 7.0 und FCC/CE-zertifiziert.

Die 5G-Funkeinheiten sind bereits vorintegriert in den VVDN CU/DU-Stack und den 5G-Kern für Unternehmensanwendungen. Die Lösung baut auf offenen, standardbasierten Architekturen (ORAN) auf, die URLLC und eMMB unterstützen und dazu in der Lage sind, dichte Umgebungen zu bewältigen – eine wichtige Voraussetzung für die nahtlose Abdeckung von Innenräumen.

Der Cloud-native 5G-Kern bietet eine zuverlässige, skalierbare und verteilte autonome Netzlösung, die Mobilfunkbetreibern und Systemintegratoren hilft, ihre eigenen Lösungen für den Einsatz von IoT-, Private-/Enterprise- und MEC-Netzwerken zu entwickeln.

Die Private 5G-Lösungen von VVDN befinden sich seit 4 Jahren in der Erforschung und Entwicklung und wurden intensiv für verschiedene Anforderungen getestet, etwa plangemäße Netzwerkeinführung, Netzwerkperformance, Vermeidung von Ausfallzeiten oder Einhaltung von SLAs. Aufgrund ihrer überragenden Leistung, Sicherheit und Flexibilität kann die Lösung für komplexe Standorte wie Warenlager, Fertigungsstätten, Campus, Stadien, Flughäfen, Seehäfen oder Öl- und Gasanlagen eingesetzt werden.

VVDN plant, bei der Einführung der Private Enterprise Wireless Solution mit globalen OEMs, Telekommunikationsanbietern und Systemintegratoren zusammenzuarbeiten, und steht bereits mit Kunden in Nordamerika (USA und Kanada), Europa, Großbritannien, Japan, Südkorea und Indien in Kontakt.

VVDN verfügt über hochmoderne FuE-, Test- und Produktionsstätten für 5G-Produkte und -Lösungen.

Derzeit arbeitet das Unternehmen an Design, Entwicklung und Produktion verschiedener 5G-RAN-Produkte für Märkte wie die USA, Japan, Europa und Indien. Mit OEMs und Systemintegratoren weltweit hat VVDN strategische Partnerschaften für die Implementierung von Private Enterprise-Netzen in mehreren Branchen geschlossen.

Joseph George, Leiter der 5G Business Unit, VVDN Technologies, kommentiert: „Dank unserer Fähigkeiten, unserer Erfahrung und unserer Infrastruktur für die Entwicklung und Herstellung von 5G-RAN-Lösungen für den Telekommunikationssektor ist es uns gelungen, in das 5G-Enterprise-Segment vorzudringen. Telekommunikationsanbieter, Systemintegratoren und OEMs sind auf der Suche nach unkomplizierten Möglichkeiten, um Private 5G-Netze einzurichten. Dies beginnt bei der Wahl der richtigen Lösung. Mit seiner sicheren „End-to-End-Gerätelösung", die umfassend getestet wurde, wird VVDN die 5G-Enterprise-Bereitstellung beschleunigen. Die umfassende Private Network-Lösung von VVDN zielt darauf ab, Telekommunikationsanbietern, Systemintegratoren und OEMs neue Wege aufzuzeigen, um das Wachstum ihres Unternehmens zu beschleunigen."

Informationen zu VVDN:

VVDN ist ein Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf das Design und die Herstellung von End-to-End-Produkten in mehreren vertikalen Technologiemärkten konzentriert (5G, Rechenzentren, Networking und WLAN, Vision, Fahrzeuganwendungen, IoT, Cloud und Apps). Der indische Hauptsitz von VVDN befindet sich in Gurugram, Indien, und der nordamerikanische Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, USA. VVDN bedient globale Kunden in mehreren Regionen wie den USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN betreibt 11 hochmoderne Produktentwicklungszentren in Indien und der ganzen Welt, die optimal ausgestattet sind, um alle Hardware- und Softwarekomponenten zu entwickeln und zu testen, die für die vollständige Entwicklung eines Produkts oder einer Lösung erforderlich sind. Die 7 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon, und Pollachi, Tamil Nadu, Indien, und umfassen eine eigene SMT-Fabrik, eine Guss- und Werkzeugfabrik, eine Druckgussanlage, Anlagen für die Antennen- und Produktmontage sowie Produktzertifizierungslabore umfassen. Die Entwicklungs- und Fertigungsstätten von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilhersteller ausgerichtet.

Original-Content von: VVDN Technologies Inc, übermittelt durch news aktuell