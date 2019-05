AlgoSec

AlgoSec ernennt Vice President of Research and Development & VP Product

München (ots)

AlgoSec, führender Anbieter von geschäftsorientierten Lösungen für das Sicherheitsmanagement, verkündete heute den Zugang zweier neuer Führungskräfte, die das Top-Management-Team komplettieren sollen. AlgoSec ist darauf fokussiert, seinen Kunden einen starken Sicherheitsstatus in allen komplexen Umgebungen der modernen Unternehmensnetzwerke zu ermöglichen.

Eran Shiff tritt dem Unternehmen als VP of Product bei, Zvika Menachemi als VP of Research & Development. Beide bereichern die Geschäftsleitung mit ihrer jahrzehntelangen Führungsexpertise, Erfahrung und Innovation. Shiff und Menachemi sind hier dafür verantwortlich, Algo in den Bereichen der Netzwerksicherheit und Sicherheitsautomatisierung zur technologischen Führerschaft zu verhelfen, wobei der Fokus auf den Einstieg des Unternehmens in den Bereich des Cloud-Sicherheitsmanagements gerichtet ist.

Eran Shiff leitete Gesamtproduktplanung sowie Life-Cycle-Management und kann bei der Steuerung von Produktportfoliostrategien für globale und große Unternehmen eine Erfolgsbilanz nachweisen. In seiner 24-jährigen Karriere hatte Shiff leitende Positionen bei führenden Software- und Technologieunternehmen inne, wo er der Entwicklung innovativer Lösungen für unterschiedlichste Unternehmen, wie Celltick, Stratasys und NICE, vorstand.

Zvika Menachemi verfügt über einen ausgezeichneten Ruf als Leiter der Forschung und der sich anschließenden Produkt-, Prozess- und organisatorischen Änderungen für eine ganze Reihe von Unternehmen, darunter Cisco, General Electric und PrimeSense. Mehr als 25 Jahre leitete Menachemi Projekte, die Produktangebote, Prozesse und Geschäftsvorgänge von Organisationen transformiert haben, damit die neuesten Herausforderungen der Unternehmenstechnologie bewältigt werden können.

"Da Unternehmen mehr und mehr zur Cloud wechseln, verändert sich die Art und Weise, in der sie IT-Ressourcen einsetzen und konsumieren, und sie sehen sich vor komplexe, neue Sicherheitsprobleme gestellt", erklärt Yuval Baron, CEO von AlgoSec. "Das Knowhow von Eran und Zvika wird uns helfen, Lösungen, die diesen Problemen entgegenwirken und dafür sorgen, dass in allen Netzwerkumgebungen unserer Kunden Sicherheit und Compliance problemlos gewährleistet sind, noch schneller zu entwickeln."

