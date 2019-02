Halo Top Creamery

Wer sagt, die Suche nach dem perfekten Partner sei schwer?!

Hamburg (ots)

Für Hamburger Singles hat Halo Top kurz vor Valentinstag Amor gespielt. Den perfekten Partner zu finden war nie einfacher. Wie? Dazu kommen wir gleich ...

Die Eiscreme-Sensation aus den USA hat sich etwas ganz Besonderes überlegt. Alles, was sie dafür brauchten, war ein freier Platz, ein bisschen Kreativität und ganz viel Eis. Doch was am 8. Februar von 12 - 16 Uhr genau passieren würde, war top secret.

Halo Top auf streng geheimer Mission

Auf dem Vorplatz der Rindermarkthalle in Hamburg steht ein riesiges Herz. Jeder, der daran vorbeiläuft, liest: "Auf der Suche nach dem perfekten Partner?" Die Neugierde wächst, man geht ein paar Schritte näher. Nichts passiert. Noch ein bisschen näher. An dem Herz befinden sich fünf Buzzer. Was jetzt? Drücken? Ok, ein Partner für Valentinstag wäre nicht schlecht. Man drückt. Neugierig? Dann schauen Sie sich das Video an.

Für alle, die noch nicht genug haben

Doch Halo Top weiß genau, dass nicht nur in Hamburg viele Singles leben. Deshalb hat sich Halo Top mit Deutschlands führender Dating App LOVOO zusammengetan. Vom 14. - 27. Februar haben alle App-Nutzer die Chance einen Jahresvorrat Halo Top zu gewinnen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach auf den Link klicken und den Anweisungen folgen.

Halo Top hat damit eine Überraschung für jeden parat. Mit nur 280-360 Kalorien pro Pint ist Halo Top auf jeden Fall der perfekte Partner! Das Video darf gerne geteilt werden.

Halo Top nun auch in Deutschland

Im Dezember startete Halo Top mit fünf Sorten Halo Top in Deutschland. Mit Vanilla Bean erhält der Klassiker schlechthin eine Neuauflage. Süß oder salzig? Warum nicht beides. Mit Sea Salt Caramel werden beide Bedürfnisse befriedigt. Auch Zimt- oder Erdnussbutter-Liebhaber kommen nicht zu kurz: Cinnamon Roll oder Peanut Butter Cup stehen hier zur Wahl. Wer gerne Keksteig nascht, findet bei Halo Top die richtige Eiscreme. Wie wäre es mit einem Löffel Chocolate Chip Cookie Dough?

Egal auf welche Sorte die Wahl fällt, purer, cremiger Eisgenuss mit 20 g Protein und nur 280 - 360 Kalorien ist garantiert. Die fünf leckeren Sorten sind in allen Edeka Supermärkten zu finden.

ÜBER HALO TOP CREAMERY

Die Halo Top Creamery in Los Angeles wurde 2011 von dem früheren Juristen und Eisliebhaber Justin Woolverton gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hatte, zuckerreduziertes Eis zu entwickeln. Das Ergebnis ist Halo Top - cremiges Eis aus hochwertigen, köstlichen Zutaten. Weitere Infos finden Sie auf www.HaloTopCreamery.de. Diskutieren Sie mit unter @HaloTopGermany auf Facebook und unter @HaloTopDE auf Instagram.

