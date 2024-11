Geek+

Geek+ führt das weltweit leistungsfähigste Roboter-Management-System ein, um den Ansturm in der Hochsaison zu bewältigen

Atlanta (ots/PRNewswire)

Verbessertes RMS koordiniert über 5.000 Roboter und erledigt 10.000 Aufgaben pro Sekunde, um die Effizienz der Auftragsabwicklung im Urlaub zu steigern

ATLANTA, 26. November 2024 /PRNewswire/ – Geekplus, ein weltweit führender Anbieter von Lagerrobotik, hat rechtzeitig vor der Hauptreisezeit eine bedeutende Aktualisierung seines Robot Management System (RMS) angekündigt. Das verbesserte RMS ist in der Lage, mehr als 5.000 Roboter zu koordinieren und 10.000 Aufgaben pro Sekunde zu bearbeiten, und setzt damit neue Maßstäbe für hochvolumige Logistikabläufe in der geschäftigsten Zeit des Jahres.

Da die E-Commerce-Bestellungen während der Weihnachtszeit stark ansteigen, stehen die Lagerhäuser vor der Herausforderung, einen enormen Durchsatz zu bewältigen, ohne die Geschwindigkeit oder Genauigkeit zu beeinträchtigen. Das aktualisierte RMS von Geekplus trägt diesem Bedarf Rechnung, indem es eine beispiellose Skalierbarkeit und Effizienz bietet, die es Unternehmen ermöglicht, die steigende Nachfrage nahtlos zu bewältigen.

„Mit dem Herannahen der Hochsaison stehen die Lagerhäuser vor noch nie dagewesenen Herausforderungen bei der Verwaltung des Auftragsvolumens", sagt Kai Liu, Head of System Platform bei Geekplus. „Unser neues RMS ermöglicht es den Unternehmen, ihren Betrieb effizient zu skalieren, pünktliche Lieferungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in dieser kritischen Zeit zu steigern."

Das neue RMS ermöglicht:

Massive Skalierbarkeit: Verwaltung von mehr als 5.000 Robotern in einer einzigen Anlage, die einen groß angelegten Betrieb ohne kostspielige Infrastruktur-Upgrades ermöglicht.

Verwaltung von mehr als 5.000 Robotern in einer einzigen Anlage, die einen groß angelegten Betrieb ohne kostspielige Infrastruktur-Upgrades ermöglicht. Hochgeschwindigkeitsverarbeitung: Verarbeitung von 10.000 Aufgaben pro Sekunde, wodurch die Auftragsabwicklung erheblich beschleunigt wird, was für die Einhaltung knapper Feiertagsfristen entscheidend ist.

Geekplus hat die Rechenleistung des RMS optimiert und die CPU-Belastung um 35 % und die Speichernutzung um 50 % gesenkt. Fortschrittliche MAPF-Algorithmen (Multi-Agent Path Finding) optimieren die Roboterpfade, um Staus zu reduzieren und den Durchsatz um über 15 % zu erhöhen.

„Mit diesem RMS-Upgrade erhöhen wir nicht nur die Kapazität, sondern ermöglichen auch intelligentere Abläufe", so Wenzhe Tan, Head of System Product bei Geekplus. „Dieses Maß an Koordination stellt sicher, dass die Unternehmen die Anforderungen der Hochsaison erfüllen und gleichzeitig für die Zukunft flexibel bleiben können."

Das erweiterte RMS lässt sich nahtlos in die Kernlösungen von Geekplus – von der Regalanlage zur Person, von der Transportbox zur Person und von der Palette zur Person – integrieren, so dass die Kunden mehrere Automatisierungssysteme in einem einzigen Lager einsetzen können. Dieser einheitliche Ansatz vereinfacht den Betrieb und optimiert die Effizienz, insbesondere in Spitzenzeiten. Das aktualisierte RMS wurde für Umgebungen mit hohem Durchsatz entwickelt und ermöglicht es Lagern, eine höhere Nachfrage ohne Leistungseinbußen zu bewältigen:

Regalanlage zur Person-Systeme: Verwaltet bis zu 5.000 Roboter der P-Serie in Anlagen mit einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern und unterstützt mehr als 200 Arbeitsstationen zur Steigerung der Produktivität.

Verwaltet bis zu 5.000 Roboter der P-Serie in Anlagen mit einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern und unterstützt mehr als 200 Arbeitsstationen zur Steigerung der Produktivität. Transportbox zur Person-Systeme: Koordiniert 600 Roboter der RS-Serie und 2.000 P40-Roboter in einer 50.000 Quadratmeter großen Anlage, die eine kontinuierliche Versorgung mit Behältern und eine präzise Kommissionierung an 96 Stationen gewährleistet.

Geekplus ist bestrebt, die Lagerautomatisierung durch kontinuierliche Innovationen in der Robotik voranzutreiben, und das verbesserte RMS ist ein Beleg für das Engagement des Unternehmens, modernste Lösungen anzubieten, die auf die Anforderungen der Hochsaison und darüber hinaus zugeschnitten sind.

„Durch die Verbesserung unseres RMS helfen wir den Unternehmen nicht nur, die Hochsaison zu meistern, sondern auch, sich auf künftige Herausforderungen in der Logistiklandschaft vorzubereiten", fügt Liu Kai hinzu. „Unser Ziel ist es, Lösungen anzubieten, die den langfristigen Erfolg unserer Kunden in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt unterstützen."

Informationen zu Geekplus

Geekplus ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf intelligente Logistik durch fortschrittliche Robotik spezialisiert hat. Geekplus hat seinen Hauptsitz in Peking und bietet seinen Kunden weltweit eine breite Palette von Automatisierungslösungen, die ihnen helfen, ihre Produktivität, Effizienz und Flexibilität im Lagerbetrieb zu steigern. Vom Wareneingang über die Lagerung bis hin zur Kommissionierung und Sortierung decken die Lösungen von Geekplus das gesamte Spektrum der Lageraktivitäten ab.

