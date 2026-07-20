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Doppel-Plus: BILDplus und RTL+ Premium jetzt gemeinsam im Bundle

Nachrichten, Entertainment, Sport und exklusive Live-Events von BILD und RTL Deutschland für nur 9,99 Euro pro Monat

Köln (ots)

Pünktlich zum 13. Geburtstag von BILDplus erweitern BILD und RTL Deutschland ihre Zusammenarbeit: Ab sofort sind BILDplus und RTL+ Premium gemeinsam in einem attraktiven Bundle für nur 9,99 Euro pro Monat unter www.bild.de/rtlplus erhältlich.

Nutzerinnen und Nutzer profitieren von zwei der reichweitenstärksten digitalen Angebote Deutschlands und erhalten mit dem Bundle Zugang sowohl zu exklusiven journalistischen Inhalten und Live-Events wie beispielsweise Fame Fighting (mit Fightpass), WWE oder Konzert-Highlights von BILDplus sowie zum vielfältigen Streaming-Portfolio von RTL+.

Das Bundle kombiniert:

Aktuelle Nachrichten, exklusive Recherchen und Hintergründe von BILDplus

Serien, Filme, Shows und Reality von RTL+ Premium

Live-Events und Top-Highlights aus Sport und Unterhaltung beider Dienste

Podcasts, Dokumentationen und weitere exklusive Inhalte

Das Angebot von RTL+ reicht von Live-Sport mit OKTAGON MMA, dem Europapokal, der 2. Fußball Bundesliga und der NFL über erfolgreiche Realityformate wie "Prominent getrennt" und "Temptation Island" bis hin zu Fiction-Highlights wie "Der Lehrer", "Euphorie", "Neue Geschichten vom Pumuckl" und "Club der roten Bänder - die neue Generation" mit Start im Herbst.

Über das gemeinsame Angebot hinaus eröffnet die Partnerschaft neue Möglichkeiten für eine noch engere Zusammenarbeit bei ausgewählten Inhalten aus Information, Unterhaltung und Live-Erlebnissen.

Stefanie Steiniger, General Manager Paid Content BILD: "Seit 13 Jahren steht BILDplus für exklusive Geschichten und besondere Erlebnisse. Mit RTL+ verbindet uns bei BILD der Anspruch, Millionen Menschen jeden Tag mit relevanten Inhalten mit Mehrwert zu begeistern. Das neue Bundle bringt das Beste aus beiden Welten zusammen: verlässliche Informationen, große Emotionen und erstklassige Unterhaltung - zu einem außergewöhnlich attraktiven Preis. Ein echtes Doppel-Plus."

Henning Nieslony, Executive Vice President Streaming RTL Deutschland: "RTL+ steht für großes Entertainment aus Live-Sport, Serien, Filmen, Shows, Reality, News und Kids-Programm. Gemeinsam mit BILDplus erweitern wir unser Angebot um zusätzliche exklusive Inhalte und bieten unseren Kundinnen und Kunden damit ein noch vielseitigeres Gesamtpaket mit echtem Mehrwert. Gleichzeitig bringen wir zwei starke Marken noch enger zusammen und heben unsere Zusammenarbeit auf eine neue Ebene."

Das Bundle aus BILDplus und RTL+ Premium ist ab sofort für 9,99 Euro pro Monat verfügbar (statt 17,98 Euro bei getrennter Buchung beider Dienste).

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