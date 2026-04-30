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Die RTL+ Streaming Highlights im Mai

Köln (ots)

Streaming bringt Frühlingsgefühle auf den Screen: RTL+ liefert im Mai große Emotionen, starke Charaktere und beste Unterhaltung mit exklusiven Highlights, u.a. mit:

6.5.: "Die Bachelors", Staffel 16, wöchentlich, ab 10.6. auch bei RTL

21.5.: "Der Lehrer", 6 Folgen, wöchentlich 2 neue Folgen, ab 28.5. auch bei RTL

29.5.: "Chantal im Märchenland", exklusiv

Mai 2026

Filme

1. Mai: "Rush Hour"

1. Mai: "Rush Hour 2"

1. Mai: "Rush Hour 3"

1. Mai: "A Star is Born"

1. Mai: "Project X"

1. Mai: "Kokowääh"

1. Mai: "Traumfrauen"

1. Mai: "100 Dinge"

1. Mai: "Nightlife"

1. Mai: "Dirty Dancing"

4. Mai: "Boruto: Naruto the Movie"

4. Mai: "The Last: Naruto the Movie"

8. Mai: "Death Proof"

8. Mai: "Planet Terror"

25. Mai: "Zwei zu eins" , exklusiv

29. Mai: "Chantal im Märchenland", exklusiv

Serien

1. Mai: "Ugly Betty", Staffel 1-4

1. Mai: "Unser Traum vom Schloss: DIY", Staffel 2, auch bei RTL Living

7. Mai: "Yu-Gi-Oh! - 5D's", Staffel 1-3

21. Mai: "Der Lehrer", 6 Folgen, wöchentlich 2 neue Folgen, ab 28.5. auch bei RTL

28. Mai: "Jamie Oliver: BBQ - Einfach genial grillen", 3 Folgen, auch bei RTL Living

Reality

6. Mai: "Die Bachelors", Staffel 16, 10 Folgen, wöchentlich, ab 10.6. auch bei RTL

Sport

4. Mai: "UEFA European Women's Under-17 2026: Norwegen - Deutschland"

4. Mai: "LIVE: Premier League: FC Everton vs. Manchester City"

7. Mai: "UEFA Europa League & UEFA Conference League - Rückspiele Halbfinale"

7. Mai: "UEFA European Women's Under-17 2026: Deutschland - England"

9. Mai: "LIVE: Premier League: AFC Sunderland vs. Manchester United"

9. Mai: "WEC: 6 Stunden von Spa"

10. Mai: "UEFA European Women's Under-17 2026: Deutschland - Nordirland"

14. Mai: "LIVE: 24h vom Nürburgring - Qualifying 1"

14. Mai: "LIVE: 24h vom Nürburgring - Qualifying 2"

15. Mai: "LIVE: 24h vom Nürburgring - Top Quali 1 +2 und Qualifying 3"

16. Mai: "LIVE: OKTAGON 88"

20. Mai: "UEFA Europa League - Finale"

22. Mai: "LIVE: Premier League: Manchester City vs. Crystal Palace"

27. Mai: "UEFA Conference League - Finale"

Kids

8. Mai: "Gangnam Project", Staffel 2, 10 Folgen, auch bei TOGGO

8. Mai: "Die Eintracht und ich", Staffel 1, 5 Folgen, auch bei TOGGO

23. Mai: "Wickie auf großer Fahrt", auch bei TOGGO

Podcast

6. Mai: "Die Bachelors - Der Video-Podcast"

7. Mai: "Down Set Talk! - Der NFL Video-Podcast von RTL"

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:

6. Mai: "Die Bachelors", Staffel 16, 10 Folgen, wöchentlich, ab 10.6. auch bei RTL

Die Rosensaison startet in Kapstadt und sofort liegt Spannung in der Luft. 22 Frauen treffen auf Tim und Sebastian, die neuen Bachelors 2026, und schon beim ersten Kennenlernen sprühen die Funken. Doch Zeit zum Ankommen bleibt kaum: Die erste Entscheidung steht an. Wer sorgt für echtes Knistern und für wen endet die Reise, bevor sie richtig begonnen hat? Außerdem gibt es eine Rosenzeremonie, die es so noch nie gegeben hat!

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Preview

21. Mai: "Der Lehrer", 6 Folgen, wöchentlich 2 neue Folgen

Wer dachte, der Unterricht sei vorbei, hat die Rechnung ohne Stefan Vollmer alias Hendrik Duryn gemacht. Dieser kehrt als kultigster Lehrer des deutschen Fernsehens zurück - mit starken Sprüchen, viel Herz und seinem unvergleichlichen Blick für die Themen der Jugendlichen. In den neuen Episoden geht es um Einsamkeit und das verzweifelte Bedürfnis dazuzugehören. Um Leistungsdruck, Angstzustände und die Frage, wie viel ein junger Mensch eigentlich aushalten kann. Um eine Teenagerschwangerschaft, die plötzlich alles auf links zieht. Um erste Liebe, sexuelle Identität und das Chaos der Gefühle. Und um Familiengeheimnisse, die das eigene Selbstbild mit einem Schlag erschüttern. Kurzum Themen, die nah dran sind - erzählt mit der Leichtigkeit, dem Witz und der Wärme, für die "Der Lehrer" seit jeher steht.

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Preview

29. Mai: "Chantal im Märchenland", exklusiv

Chantal (Jella Haase), ewige Influencerin ohne Follower, und ihre beste Freundin Zeynep (Gizem Emre) geraten durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social Media Gimmick halten, in die Märchenwelt. Zur Freude Chantals, denn als Prinzessin kann man doch vermutlich den besten Content generieren! Dummerweise ist es nicht irgendein Märchen, in das sie hineingerät, sondern ausgerechnet "Dornröschen". Kleine Warnung an alle Prinzen: Wachküssen nur auf eigene Gefahr! Während Chantal den Weg zurück nach Hause sucht, stellt sie fest, dass im Reich der Drachen, Feen und anderer Märchenfiguren vieles anders läuft, als wir es aus den Geschichten der Gebrüder Grimm kennen.

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