All-Realestates.com: Ketan Tuteja nicht mehr Leiter für die Immobilienplattform

Dubai (ots)

Im Zuge einiger Veränderungen der Immobilienplattform All-Realestates ist der bisherige Geschäftsführer und Ansprechpartner Herr Ketan Tuteja seit September 2018 nicht mehr für das Unternehmen All Realestates Ltd. tätig. Die Immobilienplattform ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die Vermittlung von zumeist hochpreisigen Immobilienobjekten spezialisiert und bietet weltweit das größte Angebot an Apartments für diese Region.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den reichsten und finanzstärksten Staaten weltweit. Daher zieht die Region auch immer mehr gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Für diese Zielgruppe bietet All-Realestates eine ideale Plattform, um hochwertige Immobilien zu finden. Das Unternehmen gehört mit seinen mehr als 700.000 gelisteten Datenbankeinträgen zu den wichtigsten Plattformen für Immobilien im Raum der Vereinigten Arabischen Emirate.

Das Team um All-Realestates plant diverse Neuerungen, um den Service und das Angebot noch weiter auszubauen. Die Immobilienplattform bietet seinen Kunden bereits eine übersichtliche Homepage und einen All-Inklusive-Service, bei dem Kunden und Interessenten persönlich betreut werden, um ein geeignetes Objekt zu finden. Des Weiteren unterstützt das Team Kunden und Interessenten bei der Finanzierung, der Versicherung oder auch bei möglichen Umbauten.

http://all-realestates.com/

