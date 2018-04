Judith Holofernes war in der Antifa: "Hauptsächlich wegen der Jungs"

ZEIT CAMPUS 3/2018 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9377 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/DIE ZEIT" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die Sängerin Judith Holofernes war als Jugendliche in Freiburg in der Antifa aktiv. Dort sei sie allerdings "hauptsächlich wegen der Jungs" gewesen. Über das politische Engagement sei sie auch zum Gitarre spielen gekommen: "Das hatte ich so mit 12, 13 Jahren gelernt, um gegen den Golfkrieg und gegen die Schließung meiner Schule zu performen. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass das gut ankam beim anderen Geschlecht. Und beim eigenen auch", so die 41-Jährige im Interview mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo in der aktuellen ZEIT CAMPUS. Freiburg war "damals schon links und grün. Aber auch sehr spießig." Und weiter: "Spießigkeit ist eine Unbeweglichkeit im Herzen und im Geist, die es wirklich überall gibt. Spießer gibt's auch in der Antifa."

Judith Holofernes wurde als Frontsängerin der Band "Wir sind Helden" bekannt, die 2003 ihre ersten großen Erfolge feierte und seit 2012 pausiert. Holofernes ist seitdem als Solokünstlerin aktiv. Zuletzt erschien ihr Album "Ich bin das Chaos" (2017).

Die aktuelle ZEIT CAMPUS mit dem Titel "Der Sommer deines Lebens. Trampen, Hostels, Abenteuer! 33 Tipps für die perfekte Reise" inklusive Extraheft "Dos and Don'ts im Praktikum" ist ab dem 10. April 2018 erhältlich.

