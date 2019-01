amansis GmbH

Das "Endlich schlank Programm" hilft beim gesunden Abnehmen ohne Hungern

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Mit dem Jahreswechsel fassen wieder Millionen von Menschen den guten Vorsatz, im neuen Jahr fitter, gesünder und attraktiver zu werden. Ein Team aus deutschen Ernährungs-, Gesundheits- und Fitnessexperten hat ein Abnehmprogramm entwickelt, das dem Körperfett nachhaltig den Kampf ansagt und die Pfunde purzeln lässt.

"Bei uns geht es nicht darum, kurzfristig ein paar Kilos runterzuhungern. Wir möchten Menschen aller Altersklassen und Lebenslagen dabei helfen, ihren Körper genau zu verstehen und ihm nur das zu geben, was er wirklich braucht", sagt Verena, eine der Entwicklerinnen des "Endlich schlank Programms".

Drei Säulen sorgen für den nachhaltigen Erfolg

Das Programm umfasst eine Ernährungs-, eine Rezept- und eine Fitnesswelt. Eine der wichtigsten Säulen beim Abnehmen ist für die Entwickler die richtige Ernährung. Denn die Küche ist der entscheidende Ort für die Lebensumstellung.

In leicht verständlichen Videoanleitungen erklärt das Team, wie der Körper Nährstoffe aufnimmt und warum bestimmte Lebensmittel den Stoffwechsel behindern. Das ultimative Ziel ist die Erhöhung des Energieverbrauchs, um tagtäglich eingelagertes Fett zu verbrennen. "Wir stützen uns auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema gesunde Ernährung und liefern die passenden Einkaufslisten, Rezepte und Tipps zum Durchhalten gleich mit", erläutert Julian.

Mehr Informationen zum Programm gibt es unter: http://www.endlich-schlank-programm.de

Besonders wichtig sei es, die Lügen der Lebensmittelindustrie aufzudecken und die Marketingmechanismen zu kennen, mit denen die Nahrungsmittelhersteller eigentlich ungesundes Essen als gesund hinstellen. Wer hier durch die Expertenanleitung Bescheid weiß, geht mit ganz anderen Augen einkaufen und lässt sich ab sofort nicht mehr von seinem Schlank-Ziel abbringen, so die Entwickler.

Selbst kochen kann so einfach sein - und der Genuss kommt nie zu kurz

Wer weiß, was in seiner Mahlzeit steckt, kann sich schlank schlemmen: so lautet die Devise in der Rezeptwelt des "Endlich schlank Programms". Viele Menschen wüssten heutzutage gar nicht mehr, wie einfach und schnell gesunde Mahlzeiten in der heimischen Küche entstehen. Denn es braucht meist weniger Zeit und Aufwand, eine nährstoffreiche Speise zuzubereiten, als eine Fertigpizza in den Ofen zu schieben.

"Wichtig ist nur, dass die Teilnehmer nicht darüber nachzugrübeln brauchen, welche Zutaten sie benötigen. Wenn es dutzende leckere und einfache Rezepte gleich mit der passenden Einkaufsliste gibt, spart dies unheimlich Zeit - nicht nur am Herd, sondern vor allem im Supermarkt", erklärt Julian aus der Endlich schlank Genussküche.

Mehr Informationen zum Programm gibt es unter: http://www.endlich-schlank-programm.de

Wer glaubt, dass es beim gesunden Essen für den Schlankerfolg keinen Platz für süße Sünden gibt, wird von der Rezeptwelt im "Endlich schlank Programm" besonders überrascht sein. "Desserts und Leckereien gehören zum genussvollen Leben dazu. Und Genuss ist einer der wichtigsten Elemente, um langfristig am Ball zu bleiben und sich auf positive Weise mit der richtigen Ernährung zu befassen."

Mehr Bewegung im Alltag

Die "Endlich schlank Fitnesswelt" stellt ein altes Vorurteil zu einem flachen Bauch und mehr Wohlbefinden infrage: "Mit unserem Programm müssen die Teilnehmer sich nicht täglich ins Fitnessstudio quälen. Sport ist gar nicht so wichtig für den Abnehmerfolg, wie viele immer glauben. Aber mit mehr Bewegung im Alltag werden die Ziele einfach schneller Wirklichkeit", sagt Verena.

Schon kleine Übungen, die nur wenige Minuten in Anspruch nehmen, kurbeln den Stoffwechsel an und unterstützen den Körper bei der Fettverbrennung. Die kleinen Trainingseinheiten kann jeder vor seinem Computer machen und braucht dazu weder teure Sportgeräte, noch muss er eine echte Sportskanone sein.

"Unsere Übungen haben wir so zusammengestellt, dass sie insbesondere bei Menschen große Erfolge zeigen, die jahrelang keinen Sport gemacht haben oder glauben, dass sie dafür nicht gemacht sind", sagt Fitnessexpertin Verena.

Eines steht fest: Dieses Jahr sind Fitness und Wohlbefinden so einfach wie nie. In fünf Wochen ändern die Teilnehmer ihr gesamtes Leben von Grund auf, ohne dass sie dafür ihren Alltag oder ihre Tagesabläufe umbauen müssen. "Es ist unglaublich, was man in fünf Wochen alles erreichen kann. Und viele unserer Teilnehmer berichten, dass sie genau diesen einfachen Denkanstoß gebraucht haben, um sich danach neue Ziele zu setzen und jeden Tag weiter zu machen", so Verena.

Das "Endlich schlank Programm" ist online- und videobasiert und kann deshalb von überall abgerufen und genutzt werden. Teilnehmer zahlen nur einen einmaligen Beitrag und haben dann Zugriff auf alle Welten sowie auf einen umfangreichen und persönlichen Expertensupport.

Mehr Informationen zum Programm gibt es unter: http://www.endlich-schlank-programm.de

Pressekontakt:

amansis GmbH

Arbachtalstr. 6

72800 Eningen unter Achalm



E-Mail: kontakt@endlich-schlank-programm.de

Fax: +49 71 21 / 48 44 978



Mehr Informationen: http://www.endlich-schlank-programm.de

Original-Content von: amansis GmbH, übermittelt durch news aktuell