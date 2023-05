Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH

Paul Rudd bei Men's Health: "Es war diesmal viel schwieriger, wieder in Form zu kommen."

Ein bisschen beruhigend ist es schon: Auch für jemanden wie den US-amerikanischen Schauspieler Paul Rudd, 2021 zum "Sexiest Man Alive" gewählt, wird es mit über 50 deutlich mühsamer, fit zu bleiben. Als die Dreharbeiten zum Film "Quantumania" anstanden, in dem er erneut als Ant-Man die Welt retten sollte, merkte er frustriert: "Ich habe hart gearbeitet, um für den Film wieder in Form zu kommen, und ich musste feststellen: Das war so viel schwieriger als beim letzten ,Ant-Man'-Projekt", erzählt er in der heute erscheinenden aktuellen Ausgabe des Magazins Men's Health (06/2023). "Ich hatte abgebaut. Die Klamotten passten mir nicht mehr, echt ätzend."

Er sei "verunsichert und gereizt" gewesen, sagt Rudd und räumt ein, dass er zunächst in eine vielen Menschen bekannte Egal-Haltung gerutscht sei: "Na gut, dann kann ich ja auch gleich ein paar von diesen Keksen essen." Doch wenn man sich schon bald einem Millionen-Publikum mit nacktem Oberkörper zeigen muss, hat man natürlich auch einen kräftigeren Ansporn als Normalos: "Ich kann sehr fokussiert sein, wenn ich ein Ziel verfolgen muss." Dass die Szene am Ende rausgeschnitten wurde, amüsiert ihn nur, denn das Ergebnis zählt: "Dass ich endlich verstanden habe, dass man sich gut fühlt, wenn man die Fitness zu einem Teil seines Lebens macht." Und dazu gehört neben Sport, der ihm Spaß macht, auch die Ernährung und vor allem: genug Schlaf.

