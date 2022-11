Motor Presse Stuttgart, OUTDOOR

Trendsport Skitouren: Großes Special für Einsteiger und Könner in den Magazinen outdoor, MOUNTAINBIKE und klettern

Durch weiß-glitzernde Landschaften zu gehen und dann in pulvrigem Schnee talwärts zu sausen: Das ist für viele das Beste, was der Winter zu bieten hat. Alle wichtigen Infos zur optimalen Vorbereitung liefert das Skitouren-Special in den aktuellen Ausgaben der Magazine outdoor und MOUNTAINBIKE, die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich sind (auch als E-Paper), sowie in der Ausgabe 01/23 von klettern.

Das Skitouren-Special bietet zu Saisonbeginn Lesestoff für alle: Ein Einsteiger-Guide bereitet Neulinge auf die ersten Erfahrungen beim Tourengehen vor. Langjährige Tourengänger können sich mit inspirierenden Reportagen über Skitour-Abenteuer in den Dolomiten und Alaska auf den Winter einstimmen. Im Ausrüstungs-Check erfährt man alles über Bindungen, Boots und Zubehör, zudem bewertet der große Skitest die neuen Bretter in fünf Kategorien: von Aufstiegs-Performance über Pulver- bis zu hartem Schnee.

"Die Skitouren-Beilage ist schon seit vielen Jahren ein Highlight der Dezember-Ausgaben", sagt outdoor-Chefredakteur Alex Krapp: "Mit 76 Seiten ist das Special dieses Mal besonders stark. Auch der Skitest fällt mit 29 aktuellen Modellen sehr umfangreich aus. Das zeigt, wie sehr die Sportart gerade im Trend liegt."

Auch immer mehr Mountainbiker entdecken Skitouren mit ihren Freeride-Abfahrten als Winter-Alternative zu den Downhill-Trails für sich. "Mountainbike und Skitour - das gehört immer mehr zusammen!", sagt MOUNTAINBIKE-Redaktionsleiter André Schmidt. "Kein Wunder, bergauf die Natur zu genießen, um danach in den Abfahrtsrausch zu kommen, funktioniert auf zwei Stollenrädern genauso perfekt wie auf zwei Brettern. Viele kombinieren sogar beide Sportarten und fahren mit dem Rad bis zur Schneegrenze, um dann die Felle auf die Ski zu ziehen. Und als passionierter Biker wie Tourengeher freue mich besonders, dass das Skitour-Extra nun erstmalig als opulente Beilage auch in MOUNTAINBIKE erscheint."

Neben dem großen Informationsangebot beschäftigt sich das Special auch mit dem Phänomen, dass Skitouren offenbar für immer mehr Wanderer, Biker oder Kletterer zu ihrer Winter-Aktivität wird. In einem ausführlichen Interview beschreibt der Skiführer-Ausbilder und Meteorologe Albert Leichtfried, welchen Wandel das Skitourengehen durchlaufen hat, und welche Entwicklungen in den nächsten Jahren anstehen.

