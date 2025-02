Motor Presse Stuttgart, PROMOBIL/ CARAVANING

promobil-Leserwahl: Wohnmobilisten wählen ihre "Stellplätze des Jahres 2025"

Stuttgart, Deutschland (ots)

So etwas gibt es selten bei der vom Magazin promobil ausgeschriebenen Leserwahl zu den "Stellplätzen des Jahres": Mit einem enormen Sprung vom zehnten Platz der Vorjahreswertung schaffte es der Reisemobilpark Urbachtal aus Neukirchen im Knüllgebirge in diesem Jahr auf die Spitzenposition seiner Kategorie. "Das zeigt deutlich, dass der Platz im Kurhessischen Bergland vieles richtig macht. Die Lage des Platzes ist schön und naturnah, Service und Komfort stimmen, es gibt ein ansprechendes gastronomisches Angebot. Das alles kommt bei Wohnmobilfahrern gut an", sagt promobil-Chefredakteur Dominic Vierneisel.

Jedes Jahr stimmen die Leserinnen und Leser von promobil, Europas größtem Reisemobil-Magazin, über die beliebtesten Stellplätze in Deutschland ab und würdigen damit besondere Serviceangebote der Betreiber. Stellplätze sind unentbehrliche Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnmobilfahrer. Nominiert sind bei der Leserwahl nur solche Plätze, die entweder im vergangenen Jahr gut abgeschnitten haben und/oder von den Nutzern der promobil-App "Stellplatz-Radar" mit mindestens 4,5 von 5 Sternen bewertet wurden. Insgesamt sind in der App rund 15.000 Reisemobil-Stellplätze gelistet.

Sieger der Kategorie A (bis 30 Stellplätze) wurde der Wohnmobilpark Haltern am See in Nordrhein-Westfalen, der damit seine Top 1-Platzierung aus den Vorjahren halten kann. Dagegen gibt es in der Kategorie B (bis 50 Stellplätze) die bereits genannte Überraschung: Hier katapultierte sich der Reisemobilpark Urbachtal aus Neukirchen im Knüllgebirge an die Spitze. In der Kategorie C (bis 80 Stellplätze) kann der Wohnmobilstellplatz am Schiffertor in Stade seinen Platz 1 verteidigen, und auch der Wohnmobilpark Achtern Diek in Grömitz an der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein liegt erneut vorn und siegt in der Kategorie D (über 80 Stellplätze). In den Rankings bestätigt sich auch ein Trend der vergangenen Jahre. Stellplätze am Wasser oder in Wassernähe werden von Wohnmobilisten besonders geschätzt.

Zusätzlich zu den Trophäen für die Leserwahl wurden heute auf der Messe Reise + Camping in Essen auch die drei Sonderpreise der promobil-Fachjury überreicht. Die Redaktion des größten Reisemobilmagazins Europas ehrt damit besonderes Engagement der Platz-Betreiber. So wurde der Stellplatz an den Mainwiesen im Mainfränkischen Marktbreit für seine geglückte Neugestaltung und Erweiterung gewürdigt, durch die dort jetzt doppelt so viele Reisemobilisten einen Platz finden. Für den neuen Stellplatz Alpen Camping in Aschau (Chiemgau) hat ein Quereinsteiger das Investment gewagt und eine komfortable Anlage für 48 Reisemobile geschaffen. Auch hinter dem gelungenen Wohnmobilpark Kenzingen im gleichnamigen Ort in Baden, der 58 Fahrzeugen Platz bietet, steckt - wie so oft bei erfolgreichen Stellplätzen - eine private Initiative.

Die Top 3 der Stellplatz-Leserwahl können Sie unter unter motorpresse.de downloaden. Alle Ergebnisse bis jeweils Platz 10 werden auf der Internetseite www.promobil.de und in der promobil-Ausgabe 4/25 veröffentlicht, die ab 13. März 2025 im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper).

