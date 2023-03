Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD

Beim ersten MOTORRAD TESTIVAL können Leserinnen und Leser testen wie die Profis

Stuttgart (ots)

Erstmals veranstaltet MOTORRAD - Europas größtes Motorradmagazin ein großes Testevent für seine Leserinnen und Leser. Vom 5. bis 7. Mai 2023 können Motorradbegeisterte neue Maschinen und etablierte Modelle aus zwölf Kategorien auf den schönsten Straßen in der Eifel Probe fahren. Namhafte Marken wie Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Triumph, Zero, Harley-Davidson, Royal Enfield, Moto Morini, Brixton, Benelli, Kymco, Voge, Mash und Indian werden mit ausgewählten Modellen vor Ort sein. Wer schon immer die heißesten Motorräder seiner Lieblingskategorie im direkten Vergleich auf ausgedehnten Touren testen wollte und sich einen Überblick über die verschiedenen Fabrikate verschaffen will, ist hier genau richtig. Unter folgendem Link kann man sich online anmelden: www.motorradtestival.de.

Wer sich ein neues Motorrad anschaffen will, ist oft mit einer Odyssee von Händler zu Händler konfrontiert, um die gewünschten Bikes einzeln unter die Lupe nehmen zu können. Dadurch kann sich die Meinungsbildung und schließlich auch die Kaufentscheidung über Wochen hinziehen. Oft bleibt zudem der unmittelbare, direkte Vergleich ausgewählter Maschinen nur ein Wunschtraum für potenzielle Käuferinnen und Käufer. Beim MOTORRAD TESTIVAL wird den Motorradfahrerinnen und -fahrern die Gelegenheit geboten, ihre Favoriten und echte Exoten ausgiebig zu testen. Kaufentscheidungen zwischen Crossover und Adventure-Enduros, Power-Nakeds und Sportlern, Cruisern und Modern Classics oder sogar zwischen 125ern oder Rollern fallen dank des einzigartigen Events plötzlich ganz leicht. Sogar Elektro-Bikes werden in den Kategorien vertreten sein, sodass auch dieses Erlebnis im direkten Vergleich mit den bekannten Verbrenner-Modellen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet.

Ausgangspunkt des MOTORRAD TESTIVALS wird das Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring sein. Auf abgesperrter Strecke werden die Teilnehmenden erste Fahrversuche unternehmen können. MOTORRAD-Redakteure und -Tester geben hierbei wichtige Tipps und stehen für Fragen bereit. Neben Ansprechpartnern der genannten Motorrad-Marken werden auch Zubehör-Hersteller vor Ort sein und die Testmöglichkeiten abrunden.

Auf den anschließenden Touren durch die Eifel führen professionelle Guides über die perfekten Routen und sorgen bei gleichmäßigen Tausch-Stopps dafür, dass jeder Teilnehmende genügend Zeit mit und auf den Maschinen seiner Wahl verbringen kann. Darüber hinaus stehen die MOTORRAD-Tester nicht nur für Infos und Tipps bereit, sondern begleiten die Testrunden und stehen den Motorradbegeisterten für Fragen zur Verfügung.

Die Buchung der Testrunden erfolgt online über den TESTIVAL-Partner ProbefahrtenButler unter www.motorradtestival.de. Dabei ist die Anmeldung jeweils für einzelne Kategorien möglich, wobei Mehrfachnennungen möglich sind. Wer dabei sein will, sollte nicht zögern: Da die Probefahr-Plätze besonders begehrt sind, lohnt es sich, schon frühzeitig zu buchen.

