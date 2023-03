Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD

Über 50.000 Leserinnen und Leser haben ihre Favoriten zum "Motorrad des Jahres 2023" gewählt

Stuttgart (ots)

Bereits zum 25. Mal haben die Leserinnen und Leser von MOTORRAD - Europas größter Motorradzeitschrift die Motorräder des Jahres gewählt. Zum Jubiläum der großen Leserwahl des marktführenden Fachmagazins wurden insgesamt 50.096 Stimmen abgegeben und Favoriten in den verschiedenen Kategorien gewählt. Insgesamt 267 Modelle standen zur Wahl, die erstmals in zwölf Kategorien gelistet waren. Sieben Marken gewinnen mindestens eine der begehrten Trophäen, die in feierlichem Rahmen im Stuttgarter Renitenztheater verliehen wurden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren behauptet BMW seine Ausnahmestellung in der Gunst der Leserinnen und Leser. Vier von insgesamt zwölf Auszeichnungen gehen bei der Wahl 2023 an die Münchener. Über jeweils zwei Trophäen dürfen sich KTM und Ducati freuen.

Der erfolgreiche deutsche Hersteller entscheidet die Kategorien "Tourer/Sporttourer" mit der R 1250 RS, "Sportler" mit der M 1000 RR, "Adventure/Touring" mit der R 1250 GS/Adventure und "Power Nakeds" mit der M 1000 R für sich. In der besonderen Kategorie "Naked Bikes" sichert sich Ducati mit der Streetfighter V2 den Sieg. Darüber hinaus haben die Italiener mit der Multistrada V4 Pikes Peak (26,1 Prozent) bei den "Crossover"-Maschinen die Nase vorn. Der österreichische Hersteller KTM kann in den Kategorien "Einsteiger" mit der KTM 390 Duke und "125er" mit der KTM 125 Duke die Erfolge aus der Vorjahreswahl wiederholen.

Auch die britische Marke Triumph verteidigt ihren letztjährigen Spitzenplatz in der Kategorie "Chopper/Cruiser" mit der Rocket 3 R/GT und lässt die Modelle der Konkurrenz von BMW und Ducati knapp hinter sich. Bei der engsten Entscheidung der diesjährigen MOTORRAD-Leserwahl setzt sich Yamaha mit der Ténéré 700 (10,9 Prozent) in der Kategorie "Enduros/Supermotos" hauchdünn vor einem Ducati-Fabrikat durch (Desert X mit 10,7 Prozent). Ein weiterer japanischer Hersteller erreicht den Spitzenplatz in der Kategorie "Modern Classic". Mit der Z 900 RS/SE gelingt es Kawasaki, den BMW-Mitbewerber R nineT hinter sich zu lassen und bereits zum sechsten Mal in Folge die Kategorie anzuführen.

Ein echter Klassiker des Segments konnte sich in der Kategorie "Roller" erneut deutlich behaupten: Die italienische Marke Vespa aus der Piaggio-Gruppe siegte mit dem GTS 125/300.

Neben der Leserwahl vergibt die Redaktion von MOTORRAD zum vierten Mal ihren INNOVATION AWARD. Damit ehrt MOTORRAD Unternehmen, aber auch Initiativen oder Impulsgeber für herausragende Innovationen im Motorradbereich.

Für die Bewertung kommt dabei nicht nur der technische Fortschritt auch unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten zum Tragen, sondern auch der Nutzwert für Motorradfahrer sowie die mögliche Verbreitung in Motorrädern und Rollern.

Für 2023 entschied sich die Redaktion, den INNOVATION AWARD dem "Swappable Batteries Motorcycle Consortium" zu verleihen. Zum einen, weil die Fachredaktion diese Initiative der vier Gründungsmitglieder Honda, KTM, Piaggio und Yamaha als potenziellen Game-Changer für die Entwicklung der E-Mobilität auf zwei Rädern betrachtet, indem herstellerübergreifend ein einfach zu händelndes Tausch-System mit standardisierten Batterietypen etabliert wird. Zum anderen, weil auch ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit gelenkt werden soll. Ein Ziel, dem sich das Verlagshaus, die Motor Presse Stuttgart, als eines der größten Special-Interest Medienhäuser im Mobilitäts-, Sport- und Lifestyle-Segment, immer stärker verpflichtet fühlt.

Bildmaterial finden Sie auf www.motorpresse.de/presse/news/

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD, übermittelt durch news aktuell