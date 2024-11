China Eastern Airlines

CEA stellte für das Wintersportspiel das „Yadong"-Flugzeug vor

Schanghai (ots/PRNewswire)

Zusammen mit „Luftbotschafter" zur hochkarätigen Wintersportveranstaltung fliegen: Das „Yadong"-Passagierflugzeug mit thematischer Lackierung wurde von China Eastern Airlines vorgestellt

Am 28. Oktober, zum 100-Tage-Countdown der 9. Winter-Asienspiele 2025 in Harbin, stellte China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA") sein „Yadong"-Passagierflugzeug mit thematischer Lackierung als „Luftbotschafter" offiziell vor, das die Gäste nach Harbin herzlich einlädt, um die Faszination des Wintersports zu bestaunen.

Das vorgestellte „Yadong"-Passagierflugzeug ist ein Airbus A320 mit der Flugnummer B-8393, seine Außenlackierung vereint das Maskottchen der Winter-Asienspiele und vier Themenfarben - Eiskristallblau, Fliederlila, Walder-Grün und Erntedankgelb, in Harmonie mit dem markentypischen „CEA-Blau". Die Lackierung greift die Kerngrafiken der Winter-Asienspiele und Markenmerkmale von CEA auf, um den winterlichen Charme von Harbin und den Markenkonzept „Mit allen Wundern der Welt verbinden" zu vermitteln. Auch die Kabine ist mit Elementen der Winter-Asienspiele gehalten, darunter Emblem und Maskottchen der Winter-Asienspiele auf jeder kleinen Tischplatte und jedem Kopfstützenschoner sowie Aufkleber in Eis- und Schneegestalt an allen Bullaugen, die zusammen eine winterliche Atmosphäre von Eis und Schnee kreieren.

Bei der Enthüllungszeremonie präsentierte CEA auch einen Dokumentarfilm über das „Yadong"-Passagierflugzeug, der den gesamten Prozess von der Konstruktion bis zur Lackierung zeigte und die Erwartungen und den Segen der Mitarbeiter von CEA für die Winterasienspiele zum Ausdruck brachte. Durch drei Hauptaktivitäten der Zeremonie - „Interaktives Erleben von Wintersport", „Enthüllungszeremonie des ‚Yadong'-Passagierflugzeugs" und „AR-3D-Show des Flugzeugs ohne Brille" - tauchten die Gäste in eine surreale Eis- und Schneewelt ein und erlebten die Spannung und Begeisterung der Winter-Asienspiele in Harbin.

CEA hat auch ein zweites Passagierflugzeug mit thematischer Lackierung geplant, für das ein Großraumflugzeug A330-200 ausgewählt und dieselbe thematische Lackierung wie „Yadong" verwendet wird, um Gäste auf der ganzen Welt zu einer „Verabredung mit der Winter-Asienspiele" einzuladen.

Seit der Einrichtung der Geschäftsstelle in Harbin im Jahr 2004 legte CEA den Schwerpunkt stets auf die Anordnung der Flugstrecken in Nordostchina, wodurch bisher bereits 10 Zielstädte in der Provinz Heilongjiang abgedeckt sind. Laut dem aktuellen Flugplan bietet der Shanghai-Harbin-Express von CEA 20 Hin- und Rückflüge pro Tag an. Dank der Luftfahrtknotenpunkte Shanghai, Xi'an und Kunming von CEA ist es einfach, „um die Welt zu fliegen", was für internationale Reisende praktisch ist, um nach Harbin zu fliegen und die Winter-Asienspiele dorthin zu genießen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547977/image_5029914_27023874.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547979/image_5029914_27023921.jpg

