Aramco unterzeichnet Vereinbarung mit Pasqal über den Einsatz des ersten Quantencomputers im Königreich Saudi-Arabien

Aramco, einer der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemiekonzerne, hat mit Pasqal, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Quantencomputers für neutrale Atome, eine Vereinbarung zur Installation des ersten Quantencomputers im Königreich Saudi-Arabien unterzeichnet.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Pasqal einen 200-Qubit-Quantencomputer installiert, wartet und betreibt, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 eingesetzt werden soll.

Ahmad Al-Khowaiter, Aramco geschäftsführender Vizepräsident für Technologie & Innovation, sagte: „Aramco freut sich über die Partnerschaft mit Pasqal, um dem Königreich hochmoderne und leistungsstarke Quantencomputer zur Verfügung zu stellen. In einer sich rasant entwickelnden digitalen Landschaft ist es unserer Meinung nach entscheidend, die Chancen zu nutzen, die sich durch neue, wirkungsvolle Technologien bieten, und wir wollen Pionierarbeit beim Einsatz von Quantencomputing im Energiesektor leisten. Unsere Vereinbarung mit Pasqal ermöglicht es uns, das Fachwissen eines führenden Akteurs in diesem Bereich zu nutzen, während wir weiterhin hochmoderne Lösungen in unser Geschäft integrieren. Es ist auch ein weiterer Beweis für unseren Beitrag zum Wachstum der digitalen Wirtschaft in Saudi-Arabien."

Georges-Olivier Reymond, Geschäftsführer und Mitbegründer von Pasqal, sagte: „Die Ära des Quantencomputers ist angebrochen. Sie beschränkt sich nicht mehr nur auf die Theorie, sondern findet zunehmend Anwendung in der Praxis und ermöglicht es Unternehmen, bisher unlösbare Probleme in großem Umfang zu lösen. Seit der Markteinführung von Pasqal im Jahr 2019 haben wir unsere Bemühungen auf konkrete Quantencomputing-Algorithmen gerichtet, die unmittelbar auf die Anwendungsfälle unserer Kunden anwendbar sind. Mit dieser Vereinbarung stehen wir an vorderster Front, wenn es darum geht, die kommerzielle Einführung dieser transformativen Technologie in Saudi-Arabien zu beschleunigen. Dies ist nicht irgendein Quantencomputer, sondern das leistungsfähigste Werkzeug für industrielle Anwendungen, das eine neue Ära der Innovation für Unternehmen und die Gesellschaft einläutet."

Der Quantencomputer wird zunächst einen Ansatz verwenden, der als „analoger Modus" bezeichnet wird. Innerhalb des nächsten Jahres wird das System zu einem fortschrittlicheren „analog-digitalen Hybridmodus" aufgerüstet, der leistungsfähiger ist und noch komplexere Probleme lösen kann.

Pasqal und Aramco wollen den Quantencomputer nutzen, um neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden, und haben die ehrgeizige Vision, in Saudi-Arabien ein Zentrum für Quantenforschung zu schaffen. Daran würden führende akademische Einrichtungen beteiligt, um Durchbrüche bei der Entwicklung von Quantenalgorithmen zu fördern – ein entscheidender Schritt, um das wahre Potenzial der Quanteninformatik zu erschließen.

Die Vereinbarung beschleunigt auch die Aktivitäten von Pasqal in Saudi-Arabien, das im Jahr 2023 ein Büro im Königreich eröffnet hat, und folgt auf die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen den Unternehmen im Jahr 2022, um bei der Entwicklung von Quantencomputern und Anwendungen im Energiesektor zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2023 beteiligte sich Wa'ed Ventures von Aramco auch an der Serie-B-Finanzierungsrunde von Pasqal.

Informationen zu Aramco

Aramco ist ein weltweit tätiges, integriertes Energie- und Chemieunternehmen. Unser Handeln wird von der Überzeugung geleitet, dass Energie Chancen eröffnet. Wir fördern einen von acht Barrel der weltweiten Erdölproduktion und entwickeln zukunftsweisende Energietechnologien – bei allen Aktivitäten widmen wir uns dem Ziel, positive Veränderungen anzustoßen. Wir setzen uns dafür ein, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen. So wollen wir weltweit zu Stabilität und langfristigem Wachstum beitragen. www.aramco.com

Informationen zu PASQAL

Pasqal ist ein führendes Unternehmen für Quantencomputer, das Quantenprozessoren aus geordneten neutralen Atomen in 2D- und 3D-Arrays herstellt, um seinen Kunden einen praktischen Quantenvorteil zu verschaffen und reale Probleme zu lösen. Pasqal wurde 2019 aus dem Institut d'Optique heraus von Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, Professor Dr. Alain Aspect (Nobelpreisträger für Physik, 2022), Dr. Antoine Browaeys und Dr. Thierry Lahaye gegründet. Pasqal hat bis heute mehr als 140 Millionen Euro an Finanzmitteln erhalten. Weitere Informationen zu Pasqal finden Sie unter www.pasqal.com.

Haftungsausschluss

Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine Kapitalausgaben und Investitionen, Großprojekte, vor- und nachgelagerten Leistungen wieder, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen. Diese Aussagen können Aussagen enthalten, denen Worte wie „abzielen", „glauben", „erwarten", „anstreben", „beabsichtigen", „können", „vorhersehen", „schätzen", „planen", „projizieren", „haben können", „wahrscheinlich", „sollten", „könnten" und andere Worte und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinung vorausgehen oder folgen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der folgenden Faktoren: weltweites Angebot, Nachfrage und Preisschwankungen bei Öl, Gas und Petrochemikalien; globale wirtschaftliche Bedingungen; Wettbewerb in den Branchen, in denen Saudi Aramco tätig ist; Bedenken hinsichtlich des Klimawandels, der Wetterbedingungen und der damit verbundenen Auswirkungen auf die weltweite Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen und kohlenwasserstoffbasierten Produkten; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Saudi Aramco, seine ESG-Ziele erfolgreich zu erreichen, einschließlich der Nichterfüllung seiner Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050; Bedingungen, die sich auf den Transport von Produkten auswirken; betriebliche Risiken und Gefahren, die in der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie üblich sind; die zyklische Natur der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie; politische und soziale Instabilität und Unruhen sowie tatsächliche oder potenzielle bewaffnete Konflikte in der MENA-Region und anderen Gebieten; Naturkatastrophen und Pandemien oder Epidemien im öffentlichen Gesundheitswesen; das Management des Wachstums von Saudi Aramco; das Management der Tochtergesellschaften, Joint Operations, Joint Ventures, assoziierten Unternehmen und Unternehmen, an denen das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält; das Inflations-, Zins- und Wechselkursrisiko von Saudi Aramco; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit in einer regulierten Branche und Änderungen von Öl-, Gas-, Umwelt- oder anderen Vorschriften, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Saudi Aramco tätig ist; Gerichtsverfahren, internationale Handelsangelegenheiten und andere Streitigkeiten oder Vereinbarungen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie sie in den letzten bei der saudischen Börse eingereichten regelmäßigen Berichten des Unternehmens dargelegt sind. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, finden Sie in den letzten Berichten des Unternehmens, die regelmäßig bei der Saudi Stock Exchange eingereicht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen über die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien des Unternehmens und das Marktumfeld, in dem es in Zukunft tätig sein wird. Die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukunftsgerichtete Aussagen, gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung und sollen keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse geben. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Veröffentlichung von Aktualisierungen der Pressemitteilung, einschließlich Finanzdaten oder zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben ist. Die Pressemitteilung sollte nicht als Finanz-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. In die zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden.

