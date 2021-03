JOINT ADVENTURES

NPN-STEPPING OUT: Weitere 4,5 Millionen Euro für die Förderung künstlerischer Projekte im öffentlichen Raum

Gute Neuigkeiten für JOINT ADVENTURES - Walter Heun: das Förderprogramm NPN-STEPPING OUT erhält im Rahmen von NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bunderegierung für Kultur und Medien (BKM) eine dringend notwendige Mittelerhöhung im laufenden Budget. In Form eines persönlichen Briefes kündigte Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters die Verlängerung der drei Förderprogramme der Nothilfe Tanz im Rahmen von Neustart Kultur, umgesetzt von JOINT ADVENTURES/NATIONALES PERFORMANCE NETZ, Diehl+Ritter und dem Dachverband Tanz Deutschland e.V., mit insgesamt 40 Millionen Euro an und bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und engagierte Umsetzung der Corona-Hilfsprogramme. Für aktuelle Projekte stehen damit im Rahmen von NPN-STEPPING OUT weitere 4,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Nachdem die Antragssumme von ca. 10 Mio. Euro in der dritten Vergaberunde von NPN-STEPPING OUT den verbleibenden Projektetat bei weitem überstieg und ursprünglich nur rund 5% des Förderbedarfs hätten gedeckt werden können, zeigt sich Projektleiter Walter Heun erfreut und auch erleichtert über die Mittelerhöhung: "Schon in unseren ersten beiden Förderrunden überstieg der Bedarf unser Förderbudget bei weitem. Dass sich mit der Mittelerhöhung unsere Förderquote in der dritten Runde STEPPING OUT immerhin auf fast 50% des Bedarfs erhöhen lässt, ist ein wichtiges Zeichen für die Tanzschaffenden in der Pandemie - ganz besonders zum jetzigen Zeitpunkt, an dem ein Ende der Krise nach wie vor nicht absehbar ist und auch die Schließung der Theater- und Spielstätten trotz erfolgreicher Modellversuche immer noch nicht möglich ist. Ich bedanke mich bei Frau Prof. Monika Grütters für ihren Einsatz zugunsten akut in ihrer Existenz bedrohter Kunstsparten wie dem Tanz und das Vertrauen in uns als ausreichende Institution. Wir bedanken uns auch bei allen Antragsteller*innen für Ihre Geduld bis zur Bekanntgabe der Förderungen. Wir freuen uns sehr, dass nun eine Vielzahl spannender und hochkarätiger künstlerischer Projekte gefördert und umgesetzt werden kann."

Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters sagt zur Verlängerung der Nothilfe Tanz im Rahmen von Neustart Kultur: "Ich bin überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, die vielfältige Kulturlandschaft in Deutschland in dieser schwierigen Zeit nachhaltig zu unterstützen und möglichst bald wieder aufblühen zu lassen."

Die Liste aller geförderten Projekte der 3. Vergaberunde NPN-STEPPING OUT finden Sie hier: https://ots.de/NVyHy0

