Arasan Chip Systems

Arasan fördert die Konformität seiner I3C IP bei seiner Teilnahme an der I3C Interop auf der MIPI-Mitgliederversammlung

San José, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Arasan Chip Systems kündigt seine Teilnahme am I3C Interoperabilitäts-Workshop bei der MIPI-Mitgliederversammlung in San José an. Arasan wird sein I3C Host IP und sein I3C Device IP mit anderen Teilnehmern testen. Arasan nimmt regelmäßig an den MIPI I3C Interoperabilitäts-Workshops teil, so auch an früheren Sessions in Seoul, Südkorea, und Bangalore, Indien. Unsere Teilnahme gewährleistet nicht nur die Compliance unserer I3C Host und Device IP, sondern fördert auch den I3C-Standard durch Interoperabilität und Konformität unter den Anbietern.

Die I3C HCI-Spezifikation standardisiert die Schnittstelle, um die Entwicklung gemeinsamer Software-Treiber zu ermöglichen. Arasan testet sein I3C Host IP auf Konformität mit den neuesten I3C HCI v1.2-Spezifikationen, zusammen mit seinem Linux-Software-Stack und dem I3C HDK, die auch für Kunden verfügbar sind.

Das I3C IP von Arasan ist durch einfache Skripte, die auf den Kundenspezifikationen basieren, über mehrere Parameter hinweg vollständig konfigurierbar und eignet sich daher für eine Vielzahl von Sensoranwendungen. Das I3C IP von Arasan wurde auf Registertransferebene mit Dritt-VIPs und auf Systemebene in mehreren von der MIPI Association durchgeführten I3C Interoperabilitäts-Workshops validiert. Lizenznehmer können sich auf ein I3C-konformes IP von Arasan verlassen

Unser I3C IP wurde außerdem nahtlos in unsere MIPI CSI-IP-Cores integriert, zusammen mit unserem universellen C-PHY/D-PHY Combo PHY IP, um die Steuerung von Kamerasensoren über I3C zu ermöglichen, eine der Hauptfunktionen von I3C. Sensor- und AP-Anbieter können das gesamte Paket mit I3C, CSI und C/D-PHY IP von Arasan lizenzieren.

I3C von Arasan wurde bereits von Erstanwendern lizenziert und Halbleiter, die unser geistiges Eigentum enthalten, werden von unseren Lizenznehmern produziert. Der I3C PHY I/O-Testchip, der auf einem 7nm-Knoten basiert, ist für das Prototyping verfügbar.

Informationen zu Arasan

Arasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher und mobile Konnektivitätsschnittstellen. Zu den hochwertigen, siliziumerprobten IP-Gesamtlösungen von Arasan gehören digitales IP, AMS PHY IP, Verifizierungs-IP, HDK und Software. Arasan verfügt über ein fokussiertes Produktportfolio für mobile SoCs. Weitere Informationen finden Sie auf arasan.com

