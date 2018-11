Upply ist der virtuelle Marktplatz für alle Entscheidungsträger entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/132781 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Upply" Bild-Infos Download

Paris (ots) - Darauf hat die Logistikbranche gewartet: Upply, die digitale Lösung für ein besseres Supply Chain Management, ist online. Upplys Features ermöglichen erstmals eine völlig neue Form der Transparenz, die zeitgemäße Flexibilität in die Branche bringt.

. GEODIS' Investition in das Start-up Upply ermöglicht erstmals ein effizientes und transparentes Supply Chain Management für alle Beteiligten. . Upplys erstes Feature "Smart" bietet Entscheidungsträgern eine transparente Übersicht über Frachtkosten zur bestmöglichen Entscheidungsfindung. . Mit Upply gehören mangelnde Flexibilität und komplexe Frachtverträge der Vergangenheit an.

Upplys Launch ist eingebettet in die globale Digitalisierungsstrategie von GEODIS. Marie-Christine Lombard, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin von GEODIS, beschreibt die auf zwei Pfeilern basierende Unternehmensstrategie der Gruppe wie folgt: "Neben der fortschreitenden Digitalisierung unseres Kerngeschäftes investieren wir fortlaufend in unsere strategischen Vermögenswerte, um gleichzeitig die Kundenerfahrung zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Unsere Erfahrung als Vorreiter in der vierten Dimension der Logistik nutzen wir, um den entscheidenden Schritt weiter zu gehen: Die Schaffung eines zu 100 Prozent digitalen Marktplatzes, der den Anforderungen des im Umbruch befindlichen Supply Chain Marktes gerecht wird."

Upply ist ein Marktplatz für alle Entscheidungsträger entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette. Das Smart-Feature gibt in nur wenigen Klicks Einblick in Frachtangebote für bis zu 100.000 unterschiedliche Transportwege und gewährt datenbasierte Einblicke in die Logistikbranche. Der Service deckt den weltweiten Luft- und Seefrachtverkehr ab. Für den Bereich des Straßengüterverkehrs erstreckt er sich auf Europa und die Vereinigten Staaten. Durch das Zusammenbringen von anonymen und verschlüsselten Informationen aus den täglichen Anfragen auf www.upply.com ermöglicht Upplys Algorithmus zu jeder Zeit einen transparenten und sicheren Einblick in Preis- und Marktentwicklungen.

Im wettbewerbsorientierten und volatilen Logistikmarkt ermöglichen diese Daten den Nutzern von Upply somit die individuelle Entscheidungsfindung zu verbessern, verschiedene Transportmittel zu kombinieren und ihre Transportkapazitäten im Hinblick auf ihre Betriebssituation zu optimieren.

Boris Pernet, Geschäftsführer von Upply, erklärt den Ausgangspunkt der Marketplace: "Das Supply Chain Management steht vor großen Herausforderungen. Um das Wirtschaftspotenzial aller Beteiligten gleichermaßen freizusetzen, ist es unabdingbar, das Supply Chain Management von Grund auf neu erfinden. Preisvolatilität, Komplexität, Überbuchungen, Stornierungen in letzter Minute, Kostendruck und mangelnde Auslastung sind derzeit am Markt vorherrschende Schwierigkeiten, die zu grundlegender Ineffizienz führen und die Deckung der Nachfrage behindern. Upply bietet eine Lösung für diese Herausforderungen dank seiner einzigartigen Verbindung von Knowhow und Data-Science. Mittelfristig wird Upply der virtuelle Marktplatz im Dienste der Entscheidungsfindung und zur Gewährleistung eines reibungslosen Handels sein, begründet auf Transparenz der Information und Funktionen, die Kontrolle und Flexibilität garantieren."

Upply wird das Serviceangebot in den nächsten Monaten fortlaufend erweitern. So sollen Nutzer zukünftig Frachtkapazitäten für unterschiedliche Verkehrsträger direkt über Upply ordern und anbieten können.

Upply macht sich stark für eine Welt, in der internationale Lieferketten einfach zu steuern sind und nahtlos ineinander greifen. Upplys Mission ist es, das Supply Chain Management von Grund auf neu zu erfinden und so die Wirtschaftspotenziale aller Beteiligten gleichermaßen freizusetzen. Upply eröffnet jedem neue Handlungsspielräume - frei von der bisherigen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Unklarheit des Logistikmarktes. Für die fortschreitende Umsetzung dieser einzigartigen Lösung beschäftigt Upply ein Team aus Datenwissenschaftlern, Logistikern, Informatikern und digitalen Experten. Seit Geschäftsgründung im Jahr 2018 befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens in Paris. Einen weiteren Standort hat Upply in New York.

GEODIS ist ein weltweit führendes Transport- und Logistikunternehmen, anerkannt für sein Engagement, die logistischen Herausforderungen seiner Kunden zu meistern. GEODIS überzeugt durch seine fünf Geschäftsfelder (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express und Road Transport), seine direkte Präsenz in 67 Ländern sowie ein weltweites Netz in mehr als 120 Ländern. Das Unternehmen belegt in Frankreich den ersten, in Europa den vierten und weltweit den siebten Rang unter den Logistikdienstleistern. Im Jahr 2017 zählte GEODIS mehr als 40.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro.

