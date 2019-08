epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH

REWE Group legt erstmals mit den vier großen Kinoketten CineStar, Cineplex, UCI und Kinopolis sowie Incentive-Spezialist cadooz deutschlandweite Handelspromotion auf

Bild-Infos

Download

Martinsried/ München (ots)

5er Kinoticket für nur 29,90 EUR - nur für kurze Zeit!

Erstmalig bieten die vier großen Kinogruppen Cineplex, CineStar, UCI und Kinopolis gemeinsam ein unschlagbares Angebot für Filmfans im deutschen Handel an: Kinofans können vom 26. bis 31. August in über 6.500 Rewe- und Penny-Märkten sowie in der Folgewoche vom 2. bis 8. September online über die REWE Kartenwelt sowie PENNY Kartenwelt deutschlandweit ein 5er Kinoticket für nur 29,90 erhalten. Beim Kauf der nicht personalisierten Tickets kann der Käufer bis zu 60 Prozent sparen. Die Tickets sind bis zum 31.03.2020 gültig. cadooz ist der auf Incentivierung spezialisierte Unternehmensbereich von epay, einem führenden Full-Service-Anbieter für Zahlungs- und Prepaid-Lösungen in Europa, und für das Kinoprojektes verantwortlich. Für die Umsetzung wird von epay die technische Plattform mit Anbindung an ein weltweites Händlernetzwerk von über 700.000 Point-of-Sales genutzt. Mit diesem Zugang zu neuen offline und online Vertriebskanälen soll der Verkauf des 5er Kinotickets mit Hilfe der erstmaligen bundesweiten Handelspromotion weitere Zuschauergruppen für die Kinos zum Start der neuen Hauptkinosaison im Herbst und Winter erschließen. Im letzten Jahr zählten die deutschen Kinos laut Filmförderungsanstalt über 105,4 Millionen Besucher.

Das Handling ist denkbar einfach:

- Vom 26. bis 31. August kauft der Kunde im Rewe- oder Penny-Markt direkt an den Kassen einen Code. Alternativ kann er diesen auch online bei der REWE und PENNY Kartenwelt in der Folgewoche vom 2. bis 8. September erhalten. - Diesen Code kann er ab Promotionstart anschließend auf der Promotion-Webseite www.derkinogutschein.de/promo in fünf Kinotickets bei der Kinokette seiner Wahl umwandeln. Insgesamt nehmen 180 Kinos in ganz Deutschland teil. - Der Kinofan erhält dann komfortabel und ohne Wartezeiten die Tickets als PDF Datei. Diese wiederum ermöglichen dem Inhaber den Eintritt zu allen 2D-Vorstellungen inklusive Filme mit Überlänge. Weiteres ist flexibel gegen Aufpreis hinzubuchbar.

Mehr Informationen auf www.derkinogutschein.de.

Über cadooz/epay

cadooz ist der Spezialist für Incentive-Lösungen von epay, dem in Europa führenden Full-Service-Anbieter für Zahlungs- und Prepaid-Lösungen. epay wickelte 1,15 Milliarden Transaktionen 2018 ab und hat ein umfassendes Händlernetz mit 700.000 Point-of-Sale Terminals in 51 Ländern aufgebaut, um bekannte Marken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden. Es verfügt über ein Portfolio an Geschenkkarten (Prepaid-, Closed-Loop- und digitale Medien), Unternehmensanreizen und Zahlungslösungen (Kartenakzeptanz, Terminals, E-Commerce, Mobile und Internet of Payment) für den Omnichannel-Handel und bietet seine Dienstleistungen dank seiner eigenen Kassenintegrationssoftware an. epay ist ein Segment von Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ein in Kansas ansässiges Unternehmen, das 2018 einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erzielte, 7.100 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in 170 Ländern bedient.

Pressekontakt epay/cadooz:

Jana Weisshaupt

PR & Communications

epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH

Fraunhoferstr. 10

D-82152 Martinsried

+49 89 899643-499

j.weisshaupt@epay.de

www.epay.de



cadooz GmbH

Osterbekstrasse 90b

22083 Hamburg

Business-Hotline+49 40 27 14 82-30

Business@cadooz.de

Original-Content von: epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell