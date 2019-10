TTP Germany AG

Personaldienstleister TTP eröffnet neues Büro in Stuttgart

München (ots)

Das internationale IT-Personaldienstleistungsunternehmen TTP eröffnet eine neue Niederlassung in Stuttgart und hat neben München und Frankfurt nun seinen dritten Standort in Deutschland. Für CEO Tomas Jiskra ist das ein weiterer wichtiger Expansionsschritt.

Für den internationalen IT-Dienstleister TTP entwickelt sich das laufende Geschäftsjahr sehr erfolgreich. Besonders erfreulich ist, dass das Münchner Unternehmen in den letzten Monaten einige neue Kunden aus Baden-Württemberg gewinnen konnte. "Wir sind mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden. Da wir unseren Partnern auch geografisch nahe sein möchten, werden wir ab sofort regional von unserer neuen Niederlassung in Stuttgart agieren. Das neue Büro ergänzt unsere bestehenden Standorte in München und Frankfurt perfekt und erlaubt uns nun den gesamten süddeutschen Raum flächendeckend abzudecken", so Tomas Jiskra. Für die, unter der Münchner TTP HOLDING AG firmierende, Unternehmensgruppe ist Stuttgart der insgesamt achte Standort in DACH und CEE.

Der positive Ausblick von Tomas Jiskra, wird auch in der aktuellen Marktsegmentstudie 2019 von Lünendonk bestätigt, die vor wenigen Tagen publiziert wurde. In der Studie erwarten die Teilnehmer trotz des schwierigen Umfeldes "wieder ein deutliches zweistelliges Umsatzwachstum". Begründet wird das dadurch, dass viele Projekte aufgrund des Personalmangels nicht umgesetzt werden konnten und von Themen wie Big Data sowie der Digitalen Transformation und deren Auswirkungen weiter angetrieben werden.

"Die immer kürzer werdenden technologischen Zyklen sorgen für eine weitere Zuspitzung am Personalmarkt. Daran wird auch eine Abkühlung des Wirtschaftswachstums nicht ändern. Viele Position sind so begehrt, dass Unternehmen dafür quasi jeden Stundensatz bezahlen würden", gibt Jiskra einen Ausblick.

