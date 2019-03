Vista Holding Group AG

Vista Holding Group wird Gewinnzahlen planmäßig erreichen

Zürich (ots)

Die Vista Holding Group AG aus Zürich erwartet für das Jahr 2019 einen leicht höheren Gewinn, als zu Jahresbeginn prognostiziert. Im Zeitraum vom Januar 2019 bis Dezember 2019 rechnet man mit einer Gewinnsteigerung von 9% vor Steuern und einem Ergebnis im hohen sechsstelligen Bereich, teilt das Traditionshaus mit. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Nachsteuergewinn im unteren sechsstelligen Bereich gerechnet.

Grund für die etwas besseren Zahlen sind unter anderem niedrigere Kosten und die die positive Entwicklung in den Assetklassen "Erneuerbare Energien" und Immobilien. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Umsatz aus LNG-Geschäften, im Erneuerbare Energie-Sektor hält er das Niveau aus 2018. Grund hierfür sind Verzögerungen in Beschlüssen der europäischen Energiepolitik.

"Auch in diesem Jahr steigen die Umsätze weiter und unsere Gewinne nehmen ebenfalls zu", sagt Vista Holding Group CEO Karl-Heinrich Gasser. "Unsere Akquisitionsbemühungen haben wir an vielen Stellen, wie im Europa-Asien-Geschäft, deutlich engmaschiger gestrickt, als noch im Vorjahr. Unsere Ausbaubilanz hat sich in sechs Monaten deutlich erhöht. Und Dank politischer Kompromisse im Energiesektor gehen wir von einem deutlich besseren Wachstum aus."

So investiert die Vista Holding Group AG

Erneuerbare Energie:

Kohle, Atom, Öl sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch stark subventioniert. "Eine Kilowatt-Stunde durch ein Atomkraftwerk wäre wesentlich teurer, wenn die Endlagerungskosten berücksichtig werden würden. Die Erneuerbaren bringen uns nachhaltige Fortschritte in der Klimapolitik für eine sichere Versorgung, deshalb investieren wir in LNG und Solarfirmen", kommentiert Vista Holding Group Verwaltungsrat Karl Heinrich Gasser

Immobilien:

Immer mehr Marktteilnehmer beäugen Investments in den Metropolen mittlerweile kritisch. "Am Beispiel Deutschlands sieht man auf Märkten wie München oder Hamburg kaum noch Entwicklungschancen - wir investieren mittelbar in B-Lagen, dort sehen wir noch viel Potenzial", sagt Karl-Heinrich Gasser.

Die genauen Umsatzzahlen werden dann zum Jahresende im vierten Quartal 2019 der Öffentlichkeit zugängig gemacht.

