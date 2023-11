ProMedia Kommunikation GmbH

LUMAGICA 2023 in Reutte und Innsbruck

Historische Burgruine in magischem Licht und zauberhafte Reise durch die Zeit

LUMAGICA, das faszinierende Lichterpark-Konzept des heimischen Unternehmens MK Illumination, ist eine leuchtende Erfolgsgeschichte, die von Anfang an begeistert hat. Nach einem gelungenen Start in Innsbruck im Jahr 2020, hat sich der Lichterpark erfolgreich in verschiedenen Städten und Regionen etabliert. Eine davon ist die Naturparkregion Reutte, wo der Lichterpark heuer bereits zum zweiten Mal zu sehen sein wird. Am 17. November 2023 eröffnet Reutte mit großem DJ-Ötzi-Konzert, tags darauf werden im Hofgarten Innsbruck die magischen Lichter wieder erstrahlen – pünktlich zum Start der Coca-Cola-Weihnachtstour, die direkt vor den Toren des Hofgartens Halt machen wird.

LUMAGICA ist in aller Munde, der Lichterpark ist mittlerweile unter anderem in Deutschland, Spanien oder Japan präsent und das von einem Innsbrucker Unternehmen stammende Lichterpark-Konzept ist natürlich auch hierzulande ein durchschlagender Erfolg. Thomas Mark, Präsident von MK Illumination über die Genese des Konzepts: „LUMAGICA war in Tirol von Anfang an ein großer Erfolg und wir sind stolz auf die großartigen Partnerschaften an beiden Standorten. Für heuer haben wir uns da wie dort etwas vollkommen Neues einfallen lassen und das war angesichts der historisch interessanten Locations Hofgarten und Burgruine gar nicht schwierig. Wir freuen uns auf eine leuchtende Winterzeit in Reutte und Innsbruck.“

LUMAGICA Reutte: Ritter Rüdigers magische Feste und ein DJ Ötzi Konzert

Der Lichterpark LUMAGICA ist zum zweiten Mal in Reutte zu Gast, wo er die mittelalterliche Burgruine Ehrenberg in ein märchenhaftes Lichtermeer taucht. Vom 17. November 2023 bis zum 25. Februar 2024 entführt es Besucher in die faszinierende Welt „Ritter Rüdigers magische Feste“. Unter funkelndem Himmelszelt, begleitet von bezaubernden Klängen und einer märchenhaften Atmosphäre, erwartet die Gäste ein begeisterndes Lichterlebnis für Groß und Klein. „Wer LUMAGICA erlebt hat, ist fasziniert von dieser winterlich-leuchtenden Wunderwelt und wird immer wieder von den kreativen Ideen des Teams von MK Illumination begeistert sein“, so Ronald Petrini, Geschäftsführer des TVB Naturparkregion Reutte: „Das Event wird am 17. November mit einem Konzert von DJ Ötzi in der Parkanlage Untermarkt eröffnet, welches natürlich ein absolutes Highlight der Saison sein wird.“

LUMAGICA Innsbruck: Eine Reise durch die Zeit

In Innsbruck geht LUMAGICA bereits zum vierten Mal im Kaiserlichen Hofgarten an den Start und nimmt die Besucher mit auf eine zauberhafte „Reise durch die Zeit“. Dabei wird nicht nur die Geschichte des Hofgartens einbezogen, es werden ganze Jahrzehnte und Jahrhunderte an Geschichtlichem in leuchtender Form porträtiert. Am 18. November 2023 gehen in der Landeshauptstadt die „lumagischen“ Lichter an, sie werden den Hofgarten Innsbruck bis zum 28. Jänner 2024 in magisches Licht tauchen. Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus: „Die Entwicklungsgeschichte von LUMAGICA Innsbruck ist für sich schon eine kleine Reise durch die Zeit. Nach den Anfängen zur Pandemiezeit ist der Lichterpark mittlerweile ein wichtiger Baustein der Innsbrucker Bergweihnacht, der auch im Januar noch Kinderaugen zum Strahlen bringt. Innsbruck Tourismus fungierte gern als Kooperationspartner der ersten Stunde. Es ist beeindruckend und schön zu sehen, wie das in unserer Stadt initiierte Projekt ‚Lichterpark‘ im Laufe der Jahre gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat.“

Starke Partner an beiden Standorten: Swarovski Kristallwelten und „Reutte on Ice“

Während die Swarovski Kristallwelten bereits zum wiederholten Mal als Ticket-Partner von LUMAGICA Innsbruck agieren, gibt es Reutte heuer eine Premiere: „Die Eintrittskarte für LUMAGICA Reutte ist zugleich als Ticket für das Eislaufparadies REUTTE ON ICE gültig“, so TVB-Chef Petrini. Damit haben alle Besucher von LUMAGICA Reutte automatisch zwei Events in einem gebucht. Online und zum Vorteilspreis kann der Schrägaufzug „Ehrenberg Liner“ für eine bequeme Auffahrt zugebucht werden, selbes gilt für die spektakuläre Hängebrücke „highline179“. Zudem bekommen Besucher mit einem LUMAGICA-Ticket im Erlebnismuseum „Dem Ritter auf der Spur“ ermäßigten Eintritt gewährt. Auch bei den Swarovski Kristallwelten wird das Wintererlebnis in der Kombi günstiger und für Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH, hat die Zusammenarbeit zudem eine künstlerische Komponente: „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Kooperation auch heuer wieder umsetzen können. Unser Kombiticket beschert Besuchern gleich zwei unvergessliche Wintererlebnisse und zeigt die einzigartige Symbiose von Licht und Kristall.“ Gäste der Swarovski Kristallwelten können per Kombi-Ticket sowohl die Swarovski Kristallwelten in Wattens als auch den Lichterpark LUMAGICA Innsbruck besuchen. Ab sofort können dort die zauberhaften Leuchtfiguren des holländischen Künstlers Tord Boontje bewundert werden.

LICHTERPARK LUMAGICA 2023 *** TICKETS *** TARIFE *** TERMINE Konzert DJ Ötzi - Eröffnung LUMAGICA REUTTE und REUTTE ON ICE

17. November 2023 | 15.30 Uhr

Naturparkregion Reutte | Untermarkt 34, 6600 Reutte

Normalpreis € 19,00

Kinder von 6-15 J. € 9,00

REUTTE ON ICE

17. November 2023 - 25. Februar 2024

Täglich geöffnet

Montag bis Freitag 14.00 - 21.00 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertag 13.00 - 21.00 Uhr 24. und 31.12.2023 13.00 - 16.00 Uhr

Erwachsene, ab 16 Jahre € 5,00

Kinder, ab 6 Jahre € 3,00

LUMAGICA REUTTE inklusive REUTTE ON ICE

17. November 2023 - 25. Februar 2024

Öffnungszeiten Lichterpark

ab 17. November 2023 von 17.00 bis 21.00 Uhr ab 21. Jänner 2024 von 17.30 bis 21.00 Uhr ab 2. Februar 2024 von 18.00 bis 21.00 Uhr

Schließtage: Am 24.12. und am 31.12. bleibt LUMAGICA REUTTE geschlossen.

Vorverkauf:

Erwachsene, ab 15 Jahre € 19,50

Kinder, 4-14 Jahre € 13,00

Abendkasse:

Erwachsene, ab 15 Jahre € 21,00

Kinder, 4-14 Jahre € 14,00

www.lumagica.com/reutte

LUMAGICA INNSBRUCK

18. November 2023 – 28. Jänner 2024

Öffnungszeiten Lichterpark 17.00 bis 21.00 Uhr Letzter Einlass um 19.30 Uhr Geschlossen am 24.12.23

Montag bis Donnerstag

(Feiertage ausgenommen)

Erwachsene € 17,00

Kinder, bis 14 Jahre € 9,00

Freitag bis Sonntag

(inkl. Feiertage & Ferien)

Erwachsene € 19,00

Kinder, bis 14 Jahre € 11,00

www.lumagica.com/innsbruck

