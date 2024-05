Aptoide

APTOIDE VERÄUSSERT BETEILIGUNG AN FAURECIA APTOIDE AUTOMOTIVE

Der strategische Schritt ist das Ergebnis des durchschlagenden Erfolgs des Joint Ventures und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Aptoide seinen innovativen kombinierten iOS- und Android-App-Vertrieb auf den Markt bringt

Aptoide, die führende alternative App-Vertriebsplattform, hat den Verkauf seiner Beteiligung an Faurecia Aptoide Automotive an Forvia, einen wichtigen Akteur in der Automobilindustrie, bekannt gegeben. Dies ist ein bedeutender strategischer Schritt, der den durchschlagenden Erfolg des Joint Ventures, einem Vorreiter im Bereich der digitalen und nachhaltigen Cockpit-Erfahrung, verdeutlicht. Für Aptoide bedeutet der jetzt bekanntgegebene beträchtliche Deal eine noch stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft, nämlich die Bereitstellung einer innovativen globalen Plattform für Entwickler und Nutzer von mobilen Apps und Spielen.

Das Joint Venture ist bereits als globaler Partner in Schlüsselmärkten wie Nord- und Südamerika, EU, China, Japan, Indien und Korea anerkannt. Sein Angebot erfüllt die Auflagen sowohl der westlichen als auch der östlichen Welt. Da bereits über drei Millionen Fahrzeuge in der Massenproduktion sind, was bedeutet, dass jedes dritte Auto in den oben genannten Märkten die von Faurecia Aptoide entwickelten Technologien und Dienstleistungen nutzt, wird diese Zahl bis 2025 voraussichtlich exponentiell auf 20 Millionen Fahrzeuge ansteigen. Die Plattform wird bereits von führenden Automobilherstellern genutzt und umfasst damit 18 verschiedene Automarken. Es wird prognostiziert, dass Faurecia Aptoide bis 2025 einen Marktanteil von 20 % und bis 2030 einen Marktanteil von 35 % bei Automobil-Apps erreichen wird.

Die Marktplattform Faurecia Aptoide Automotive Apps bringt führende Apps in Kategorien wie Musikstreaming, Spiele, Video und Navigation in das Automobil-Ökosystem. Einige der bemerkenswerten Apps und Partner sind Amazon Music, Spotify, Webex, Zoom, NNG, Trivia Crack und Rovio.

"Diese Übernahme ist ein bedeutender Moment für Aptoide: Sie würdigt den Erfolg dieser gemeinsamen Bemühungen, die vor 5 Jahren begonnen haben. Faurecia Aptoide ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Einführung von Apps in Fahrzeuge. Und dieser Deal ermöglicht es uns, noch mehr in unser Kerngeschäft zu investieren, nämlich eine erstklassige Plattform für App-Entwickler und -Nutzer bereitzustellen und ihnen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Wir sind sehr gespannt auf die nahe Zukunft und die neuen Produkte, die wir bald ankündigen werden, und freuen uns darauf, unsere Mission fortzusetzen, die Zukunft des Vertriebs und der Monetarisierung von Apps und Spielen zu gestalten", sagte Paulo Trezentos, Geschäftsführer von Aptoide.

Patrick Koller, Geschäftsführer von Forvia, äußerte sich ebenfalls zu der Übernahme: "Die Übernahme der Anteile von Aptoide an unserem Joint Venture stärkt unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen zur Optimierung der Cockpit-Nutzererfahrung. Faurecia Aptoide Automotive spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die strategische Ausrichtung unserer Software zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden qualitativ hochwertige, auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Apps zu bieten. Unser Ziel ist es, einen wichtigen Beitrag zur Zukunft des vernetzten Autos zu leisten und neue Maßstäbe für die Automobilindustrie zu setzen."

Aptoide und Forvia werden weiterhin bei der Entwicklung des App-Stores von Faurecia Aptoide und der damit verbundenen Dienste zusammenarbeiten.

Die Transaktion kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Aptoide erneut die Vertriebslandschaft für mobile Apps revolutioniert, indem es eine universelle Plattform für Entwickler anbietet, um Spiele sowohl auf Android als auch auf iOS zu vertreiben und zu monetarisieren. Als erster App-Store, der ein kombiniertes Angebot mit einer ausschlaggebenden Endkundenlösung bereitstellt, bietet Aptoide Entwicklern eine einzigartige Gelegenheit.

