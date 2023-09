Paulo Trezentos, CEO von Aptoide: Die Entscheidung der Europäischen Kommission über Gatekeeper ist ein wichtiger Schritt zu einem fairen digitalen Markt

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Mit Unterstützung von Catappult erzielten Top Games Inc. und DH Games nach der Integration beider Unternehmen in die führende App-Vertriebs-, Werbe- und Monetarisierungsplattform ein phänomenales Wachstum für ihre mobilen Spiele. Evony: The King's Return und Infinite ...

mehr