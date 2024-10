LOTTO Bayern

"Die Sieger-Chance"-Rente von 5.000 Euro monatlich 10 Jahre lang geht nach Bayern

München (ots)

Eine anonyme Spielteilnehmerin oder ein anonymer Spielteilnehmer aus Bayern darf sich seit letzten Samstag, den 10. Oktober auf eine monatliche Überweisung von 5.000 EUR für die nächsten zehn Jahre freuen. Abgegeben hatte der Glückspilz den Spielauftrag mit der sechsstelligen Losnummer 610774, mit der er den Gewinn in der zweiten Klasse bei der Zusatzlotterie der GlücksSpirale "Die Sieger-Chance" abgeräumt hat, in einer LOTTO-Annahmestelle in Mittelfranken.

Der/die Gewinner/in hatte für die Teilnahmen an LOTTO 6aus49, den Zusatzlotterien Spiel 77, SUPER 6 sowie für die GlücksSpirale und ihrer Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" inklusive Bearbeitungsgebühr für vier Samstagsziehungen 57,50 Euro investiert

Auf Wunsch kann sich die Gewinnerin oder der Gewinner die monatlichen Rentenzahlungen im Gesamtwert von 600.000 Euro auch auf einmal auszahlen lassen.

"Die Sieger-Chance" ist die Zusatzlotterie der GlücksSpirale. Es werden zwei 5-stellige, eine 6-stellige und drei 7-stellige Gewinnzahlen gezogen. Damit haben die Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre (Gewinnklasse 2). Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro (Gewinnklasse 3) und 2 x 10.000 Euro (Gewinnklasse 1) zu gewinnen.

