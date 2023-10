LOTTO Bayern

GlücksSpirale-Rente nach Baden-Württemberg, Sieger-Chance-Rente nach Bayern

Bild-Infos

Download

München (ots)

Glück im Doppelpack hat die Ziehung der GlücksSpirale und Sieger-Chance vom 21. Oktober gebracht.

Ein Kundenkartenspieler aus Baden-Württemberg darf sich 20 Jahre lang auf monatliche Überweisungen von 10.000 Euro auf sein Konto freuen, weil er bei der GlücksSpirale mit der siebenstelligen Losnummer 4213024 einen Treffer in der höchsten Gewinnklasse landete. Mit einem Mehrwochenschein hatte der Glückspilz auch an LOTTO 6aus49, Spiel 77 und SUPER 6 teilgenommen.

An der Ziehung am vergangenen Samstag hatte eine noch unbekannte Person aus Oberbayern mit ihrem Spielauftrag für GlücksSpirale und deren Zusatzlotterie Sieger-Chance teilgenommen. Der anonym abgegebene Spielauftrag machte dessen Inhaber/in zum/r Rentengewinner/in, weil er/sie in den sechs Endziffern der aufgedruckten Losnummer mit der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 783381 übereinstimmte. Die Spielquittung ist zehn Jahre lang monatlich 5.000 Euro wert, wenn sie bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung eingereicht wird.

Weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen am Samstag nach Baden-Württemberg, Bayern und Hessen.

Die GlücksSpirale-Rente im Gesamtwert von 2,1 Millionen Euro sowie die Sieger-Chance-Rente im Gesamtwert von 600.000 Euro können auf Wunsch auch auf einmal ausgezahlt werden.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird, und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell