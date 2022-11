LOTTO Bayern

Monatlich 5.000 Euro bis 2032 für Sieger-Chance-Rentner aus Hessen

1.000.000 Euro für Traumimmobilie nach Nordrhein-Westfalen

München (ots)

Ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus dem Kreis Groß-Gerau/ Hessen kann sich ab sofort bis ins Jahr 2032 beim Blick aufs Konto über satte Monatszahlungen von 5.000 Euro freuen.

Bei der Ziehung der Gewinnzahlen für die Zusatzlotterie Sieger-Chance am Samstagabend in München erzielte er als einziger bundesweit mit der gezogenen Gewinnzahl 903646 einen Treffer in Gewinnklasse 2. Seinen jetzt insgesamt 600.000 Euro schweren Spielauftrag hatte der Hesse im Internet bei lotto-hessen.de abgegeben. Alternativ zur monatlichen Rente kann diese Summe auch auf einmal ausgezahlt werden, die Entscheidung darüber liegt nun bei dem frisch gebackenen Sieger-Chance-Rentner.

Weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen nach Bayern, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg.

Die Gewinner der bundesweiten Sonderauslosung der GlücksSpirale vom 12. November 2022 stehen fest. Die 1.000.000 EUR für eine Traum-Immobilie gehen nach Nordrhein-Westfalen. Die Gewinner von 100 mal je 10.000 Euro sind in Kürze alle auf https://www.gluecksspirale.de/die-gewinnzahlen/ abrufbar.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

