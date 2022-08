LOTTO Bayern

Monatlich 5.000 Euro, zehn Jahre lang: Baden-Württemberger gewinnt Sieger-Chance-Rente

München (ots)

Ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus dem Raum Pforzheim darf sich seit Samstagabend über monatliche Zahlungen von 5.000 Euro freuen - und das bis ins Jahr 2032. Bei der Zusatzlotterie der GlücksSpirale, Die Sieger-Chance, wurde am Samstagabend in München die Gewinnzahl 177236 gezogen, mit der der Glückspilz seinen Spielauftrag abgegeben hatte. Er ist LOTTO Baden-Württemberg bekannt, da er mit Kundenkarte an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6 sowie an GlücksSpirale und Sieger-Chance teilgenommen hatte. Ein weiterer Sieger-Chance-Gewinn in Höhe von 10.000 Euro fiel nach Hessen.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

