LOTTO Bayern

Höchstgewinn bei GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance: Oberbayer gewinnt eine Million Euro

Bild-Infos

Download

München (ots)

Während Malaika Mihambo an diesem Wochenende zur ersten deutschen WM-Goldmedaille sprang, darf sich ein Sieger-Chance-Spielteilnehmer seit Samstagabend wie ein Champion fühlen.

Genau eine Million Euro fließen auf sein Konto, weil er mit seinem GlücksSpirale-Spielauftrag nicht nur an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6, sondern auch an der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance mit der dort gezogenen Gewinnzahl 2070756 teilgenommen hatte. Der Volltreffer des Internet-Spielteilnehmers ist bundesweit der dritte Höchstgewinn bei der Sieger-Chance im laufenden Jahr. Für seinen Spielauftrag hatte der Glückspilz 12,25 Euro investiert. Ein weiterer Sieger-Chance-Gewinn in Höhe von 10.000 Euro fiel ebenfalls nach Bayern.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell