Bezahlen an der Ladesäule: Eichrechtskonform, integriert, alles aus einer Hand

Wien

Das SMATRICS Direct Payment Terminal erhält Baumusterprüfbescheinigung und erfüllt deutsches Eichrecht – und setzt neue Maßstäbe bei Integration und Tarifsteuerung.

In Deutschland ist die eichrechtskonforme Ausgestaltung von Lade- und Zahlungssystemen gesetzlich vorgeschrieben. Viele Ladeinfrastrukturbetreiber arbeiten dazu mit Drittanbietern, Schnittstellen oder separaten Payment-Systemen. Was dabei oft auf der Strecke bleibt, sind integrierte, unkomplizierte Lösungen.

Der Full-Service Provider SMATRICS aus Wien verfolgt mit seinen Direct Payment Terminals (DPT) einen anderen Ansatz: Als eine der wenigen Lösungen am Markt sind sie sowohl eichrechtskonform als auch vollständig in die SMATRICS Systemwelt integriert.

„Unser USP ist klar: Alles aus einer Hand. Unsere Kund:innen brauchen kein Drittsystem, keine Middleware und keine Abstimmungen mit weiteren Partnern. Hardware, Payment, Abrechnung und Tarifsteuerung greifen bei uns nahtlos ineinander“, erklärt Hauke Hinrichs, CEO von SMATRICS.

Der besondere Mehrwert liegt im Zusammenspiel von Hardware, Payment und Software – insbesondere mit charVIS Business, der zentralen Ladestations- und Ladekartenmanagementsoftware von SMATRICS für Betreiber und Stationseigentümer. Ein zentraler Vorteil ist, dass die Tarife für das Direct Payment direkt in der vertrauten Software charVIS Business definiert und verwaltet werden können: ganz ohne separate Payment-Plattform, doppelte Datenpflege oder Systembrüche.

100 Prozent Transparenz und Nachvollziehbarkeit für E-Mobilist:innen

Nachhaltige Mobilität braucht Sicherheit und Transparenz für alle Nutzer:innen – von E-Mobilitäts-Profis bis hin zu Gelegenheits- oder Erstladern. Die Eichrechtskonformität umfasst daher nicht nur das Terminal selbst, sondern auch die vollständige Nachvollziehbarkeit auf der Rechnung – ein Aspekt, der für E-Mobilist:innen immer wichtiger wird. Der Ablauf orientiert sich daher an bekannten Prozessen:

Preis anzeigen: Kund:innen sehen den gültigen Tarif bereits vor Ladebeginn – ähnlich wie den Literpreis an der Zapfsäule.

Kund:innen sehen den gültigen Tarif bereits vor Ladebeginn – ähnlich wie den Literpreis an der Zapfsäule. Eindeutige Transaktionskennung: Beim Start des Ladevorgangs wird eine eindeutige Kennung erzeugt – vergleichbar mit einer Belegnummer.

Beim Start des Ladevorgangs wird eine eindeutige Kennung erzeugt – vergleichbar mit einer Belegnummer. Doppelte Prüfung: Diese Kennung wird im Zahlungsprozess erneut erzeugt und abgeglichen – ähnlich wie beim PIN-Check. Nur bei Übereinstimmung startet der Ladevorgang.

Diese Kennung wird im Zahlungsprozess erneut erzeugt und abgeglichen – ähnlich wie beim PIN-Check. Nur bei Übereinstimmung startet der Ladevorgang. Verifizierung nach dem Laden: Nach Beendigung des Ladevorgangs werden alle Mess- und Zahlungsdaten nochmals überprüft.

Nach Beendigung des Ladevorgangs werden alle Mess- und Zahlungsdaten nochmals überprüft. Volle Transparenz auf der Rechnung: Die Rechnung enthält einen Prüfcode sowie einen Link zur Transparenzsoftware. Dort können Kund:innen den verrechneten Tarif nachvollziehen und den verifizierten Messdatensatz herunterladen.

Manipulationsschutz als Qualitätsmerkmal

Wie ein versiegelter Stromzähler sind auch die SMATRICS Direct Payment Terminals versiegelt. Wird ein Terminal geöffnet oder beschädigt, deaktiviert ein integrierter Schutzmechanismus das Gerät automatisch.

„Unser Anspruch ist es, Komplexität zu reduzieren – für Betreiber wie für Endkund:innen. Mit unserer integrierten Direct-Payment-Lösung setzen wir genau dort an, wo der Markt heute noch unnötig kompliziert und intransparent ist“, so Hinrichs abschließend.

Kund:innen finden die entsprechenden Zertifikate auch auf der Website unter https://smatrics.com/de/direct-payment-solution

Über SMATRICS

SMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die Zukunft der Elektromobilität. Das Unternehmen plant, betreibt und serviciert Ladeinfrastruktur in Österreich und Deutschland – powered by SMATRICS. Das schnell wachsende Green-Tech-Unternehmen beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter:innen. SMATRICS ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBW Energie Baden-Württemberg AG. In Österreich betreibt man als SMATRICS EnBW das größte flächendeckende Ultraschnellladenetz, das laufend erweitert wird. Alle Infos unter smatrics.com

