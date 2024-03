Roborock

Roborock meldet Finanzergebnisse für 2023

Hongkong, 29. März 2024 (ots/PRNewswire)

Rekordverdächtiger finanzieller Erfolg und historischer Höchststand beim Gesamtvermögen

Roborock, ein weltweit führender Anbieter von hochintelligenter Haushaltsrobotertechnik zur Vereinfachung des täglichen Lebens, gab heute seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr bekannt.

Roborock erzielte im Berichtszeitraum einen bemerkenswerten finanziellen Erfolg und verzeichnete einen Umsatz von 8 65 Milliarden Yuan (1 22 Milliarden US-Dollar), was einer deutlichen Steigerung von 30 55 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von 2 05 Milliarden Yuan (288 Millionen US-Dollar) und erzielte damit eine jährliche Wachstumsrate von 73 32 %.

Das Gesamtvermögen von Roborock erreichte ein Allzeithoch von 14,38 Millionen Yuan (2 02 Milliarden US-Dollar), was einem Wachstum von 32 71 % im Jahresvergleich entspricht. Diese Errungenschaften festigen die Position von Roborock als einer der führenden Akteure in der intelligenten Vakuumindustrie. Das Unternehmen verzeichnete auch beeindruckende Umsätze in Übersee mit einer Wachstumsrate von 21 42 %, während die Gesamtlieferungen von Staubsaugerrobotern die Marke von 2 Millionen Stück übertrafen.

„Seit der Gründung von Roborock 2014 haben uns unsere langfristige Denkweise und unser unermüdliches Engagement, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Es war eine erstaunliche Reise, und wir sind wirklich stolz darauf, als weltweiter Marktführer für intelligente Staubsauger hervorzugehen", sagt Richard Chang, Gründer und Geschäftsführer von Roborock.

„Wir nähern uns unserem 10-jährigen Jubiläum und freuen uns, weitere unserer innovativen Staubsauger vorstellen zu können, darunter den S8 MaxV Ultra, den wir auf der CES 2024 enthüllt haben. Diese Vorzeige-Innovation ist unsere bisher technologisch fortschrittlichste Reinigungslösung aus einer Hand und unterstreicht unseren Fokus auf die Bereicherung zukünftiger Lebensstile innerhalb des Smart-Home-Ökosystems, um die Lebensqualität unserer Kunden weltweit zu verbessern."

Höhepunkte der finanziellen Leistung

Umsatz und Nettogewinn

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 8 65 Milliarden Yuan (1 22 Milliarden US$ )

Hiervon entfallen 4 23 Milliarden Yuan (595 Mio. US$ ) auf das Auslandsgeschäft von Roborock, das 49 % des Gesamtumsatzes ausmacht

Roborocks Überseegeschäft verzeichnete ein Umsatzwachstum von 21 42% im Vergleich zum Vorjahr

Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 2 05 Milliarden Yuan (288 Millionen US-Dollar), mit einer jährlichen Wachstumsrate von 73 32%.

Das Gesamtvermögen von Roborock erreichte einen historischen Höchststand von 14 38 Milliarden Yuan (2 02 Milliarden US-Dollar), was ein bemerkenswertes Wachstum von 32 71 % im Jahresvergleich bedeutet.

Wachstum in allen Produktkategorien

Roborocks Gesamtlieferungen von Staubsaugerrobotern überstiegen 2 Millionen Einheiten, generierten ein Einkommen von 8 09 Milliarden Yuan (1,14 Milliarden US-Dollar) und erzielten ein jährliches Wachstum von 27 14%.

Roborock verzeichnete ein schnelles Wachstum in allen neuen Produktkategorien (Produktportfolios mit Ausnahme von Staubsaugerrobotern), mit einem Einkommen von 554 Millionen Yuan (78 Millionen US-Dollar) und einem Wachstum von 109 4 % im Jahresvergleich.

Forschung und Entwicklung

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 619 Millionen Yuan (87 Millionen US-Dollar), was 7 15 % der Gesamteinnahmen entspricht. Dies entspricht einem Zuwachs von 26 69 % im Vergleich zum Vorjahr.

Im Berichtszeitraum wurden 522 neue Patente im In- und Ausland angemeldet.

Wichtige Rechnungslegungsdaten und Finanzindikatoren der letzten 3 Jahre

(Einheit: Yuan; Währung: RMB)

2023 2022 Wachstum im Vergleich zum Vorjahr(%) Gesamtes Vermögen 14 376 641 614 10 833 053 890 32.71 Nettovermögen, das den Aktionären der börsennotierten Unternehmen zugerechnet wird 11 380 526 122 9 556 378 416 19.09 Einnahmen 8 653 783 788 6 628 716 402 30.55 Nettogewinn, der den Aktionären der börsennotierten Unternehmen zugerechnet wird 2 051 217 414 1 183 476 942 73.32 Nettogewinn, der den Aktionären der börsennotierten Unternehmen zugerechnet wird, nach Abzug einmaliger Gewinne und Verluste 1 826 089 668 1 197 719 439 52.46 Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 2 185 931 368 1 120 467 567 95.09

Informationen zu Roborock

Roborock hat sich der Innovation in der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Haushaltsreinigungsgeräten verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Derzeit ist Roborock in mehr als 40 Ländern erhältlich, darunter in den USA, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das Unternehmen operiert von vier Standorten aus, mit Büros in Beijing, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter https://us.roborock.com/ .

Informationen über Wechselkurse

Diese Bekanntmachung enthält die Umrechnung bestimmter RMB-Beträge in US-Dollar zu einem bestimmten Kurs, um dem Leser die Orientierung zu erleichtern. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Umrechnungen von RMB in US-Dollar und von US-Dollar in RMB zu einem Kurs von 7 1132 Yuan zu US$1 00 vorgenommen, dem Devisenkassakurs am jährlichen Berichtsdatum von 31. Dezember 2023. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die genannten RMB- oder US-Dollar-Beträge zu einem bestimmten Kurs oder überhaupt in US-Dollar oder RMB umgerechnet werden können.

