Erfolgreicher britischer Online-Reiseanbieter bringt seine individuellen Reisepakete nach Deutschland

Düsseldorf

Das britische Reiseunternehmen loveholidays, der am schnellsten wachsende Online-Reiseanbieter Großbritanniens, ist in Deutschland als weloveholidays gestartet und hat Düsseldorf als deutschen Hauptsitz ausgewählt. Das Unternehmen denkt Pauschalreisen mit Blick auf Urlauber:innen neu und hat in Deutschland viel vor. Das feiert weloveholidays mit einem großen Event am Rathausufer der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

weloveholidays startet in Deutschland mit großen Plänen und XXL-Reisekoffer

An diesem Wochenende zelebriert weloveholidays, das in Großbritanniens sehr erfolgreich als loveholidays agiert, seinen offiziellen Deutschlandstart in Düsseldorf, dem neuen Standort des Reiseunternehmens.

Dass weloveholidays für die Liebe zum Urlaub und zu den besten Reisepaketen steht, zeigt das Unternehmen vom 14. bis 16 Juli in Düsseldorf mit einem XXL-Reisekoffer am Rathausufer. Symbolisch stellt das Unternehmen diesen in der Landeshauptstadt auf und feiert mit allen Reisefreudigen vor Ort in Strand-Party-Atmosphäre das Thema Urlaub. Dazu gehört auch das neue Lieblings-T-Shirt für den Sommer: Besucher:innen können aus fünf exklusiven Designs der in Düsseldorf ausgebildeten Illustratorin und Künstlerin Danii Pollehn wählen, die dann personalisiert vor Ort auf T-Shirts gedruckt werden. Die fünf Designs stehen stellvertretend für die Urlaubsangebote, die über weloveholidays buchbar sind: Hier können sich Reisefreudige ihre Reisepakete individuell zusammenstellen.

Online-Reiseanbieter denkt Pauschalreisen neu und innovativ

weloveholidays steht für unbegrenzte Auswahlmöglichkeiten, ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis und für einen einfachen und flexiblen Buchungsprozess.

Dank der leistungsstarken Technologie des Online-Reiseanbieters können Urlauber:innen ihre Reise ganz individuell nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellen. Die Reisenden können nach ihrem Budget, der Verpflegung, der Art des Urlaubs und sogar der Art des gewünschten Swimmingpools suchen. weloveholidays zeigt dann die besten Optionen aus Flug und Hotel, aus denen gewählt werden kann. Im Anschluss können Kund:innen unterschiedliche Transfermöglichkeiten, zusätzliche Gepäckstücke und weitere Extras hinzufügen. Der modulare Ansatz für die Zusammenstellung des eigenen Urlaubs ist in Deutschland einzigartig.

Jan Kuklinski, Geschäftsführer von weloveholidays erklärt die Entscheidung: "Wir konnten bisher in Großbritannien und Irland unseren Marktanteil von Jahr zu Jahr steigern, indem wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, die besten Reisepakete für Urlauber:innen zu schnüren. Die Reisefreudigkeit der Deutschen hat uns dann zum Entschluss geführt, dass genau hier unsere Liebe zu gutem Urlaub richtig ist. Von Düsseldorf als zentral gelegener und auch internationaler Stadt bringen wir nun eine ganz neue Art des Buchens von Pauschalreisen nach Deutschland: Unsere Plattform bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Inspiration bei gleichzeitiger riesiger Auswahl, niedrigen Preisen und einem einfachen Buchungsprozess. Wenn wir die deutschen Reisenden von uns überzeugen, dann bringt uns das einen Schritt weiter auf unserem Weg, die Nummer eins in Europa in Sachen Urlaubsreisen zu werden."

Für Deutschland ist viel geplant. "Wir sind erst vor einigen Wochen hierzulande gestartet und zählen bereits 25 Mitarbeiter:innen an unserem deutschen Standort. Nach einem guten Start Anfang Mai wollen wir in diesem Jahr stark wachsen."

_____________

Über weloveholidays

weloveholidays ist ein Online-Reiseunternehmen, das maßgeschneiderte Pauschalreisen anbietet. Unter dem Namen loveholidays ist das Unternehmen bereits seit 2012 in Großbritannien und Irland auf dem Markt und das dort am schnellsten wachsende Online-Reiseunternehmen. Seit Mai 2023 agieren die Spezialisten für weltweite Urlaubsreisen auch in Deutschland.

weloveholidays bietet Kundinnen und Kunden einfache Urlaubsbuchungen mit Bestpreis-Garantie, flexibler Bezahlung, unübertroffenem Komfort, persönlichem Service und einer großen Auswahl an Urlaubsdestinationen: Mit Zugang zu mehr als 30.000 Hotels und nahezu allen verfügbaren Flugangeboten bietet weloveholidays für alle das passende Angebot. Weitere Informationen auf www.loveholidays.com/de

