Klinikum Stuttgart weiht "Robert Mayr Lungenzentrum" ein

Geballte Expertise unter einem Dach

Das Klinikum Stuttgart hat am 15. Mai 2025 das neue Robert Mayr Lungenzentrum feierlich eingeweiht. In dem interdisziplinären Zentrum arbeiten Spezialisten mehrerer Fachbereiche eng zusammen, um Patienten mit Lungenerkrankungen bestmöglich zu versorgen. Erst kürzlich hat das Zentrum den Zertifizierungsprozess der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) als Lungenkrebszentrum durchlaufen - ein Gütesiegel für höchste medizinische Qualität und spezialisierte Versorgung.

Starker Partner und Namensgeber: Robert Mayr

Namensgeber des Zentrums ist Robert Mayr, Stifter und Vorstandsvorsitzender der Eva Mayr-Stihl Stiftung, die das Klinikum Stuttgart seit vielen Jahren insbesondere im Bereich der Krebsmedizin unterstützt.

"Ich fühle mich sehr geehrt und verstehe die Benennung des Lungenzentrums auch als Anerkennung für die Arbeit unserer Stiftung", sagte Mayr bei der Einweihung. "Auch meine Frau hätte sich sehr darüber gefreut. Wir waren beide überzeugt, dass Engagement in der Medizin besonders sinnvoll ist. Das Klinikum Stuttgart lag ihr ebenso sehr am Herzen wie mir."

Lungenkrankheiten auf dem Vormarsch - das Zentrum setzt Maßstäbe

Lungenkrankheiten sind Volksleiden und gehören zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Unter den sechs führenden Todesursachen finden sich gleich drei Lungenerkrankungen: COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Infektionen der unteren Atemwege und Lungenkrebs. Etwa jeder achte Mensch in der EU stirbt an einer Lungenkrankheit.

Interdisziplinarität als Erfolgsfaktor

Für eine umfassende Versorgung von Patienten mit Lungenerkrankungen müssten ambulanter und stationärer Sektor ineinandergreifen, die Vorbeugung gestärkt und eine möglichst starke Früherkennung etabliert werden, so Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen, Medizinischer Vorstand des Klinikums Stuttgart. Er unterstrich die Bedeutung spezialisierter Zentren: "In spezialisierten Zentren sind die Behandlungsergebnisse nachweislich besser als in kleineren Häusern mit weniger Erfahrung. Die gelungene Zusammenführung der Kompetenz im Robert Mayr Lungenzentrum ist daher ein wichtiger Schritt und eine gute Nachricht für die Patienten."

Im Robert Mayr Lungenzentrum arbeiten Fachärzte aus Pneumologie, Thoraxchirurgie, Intensivmedizin, Strahlentherapie, Infektiologie, Onkologie und Molekulargenetik, aber auch Kinderpneumologen, Mukoviszidoseexperten, Palliativmediziner und Psychoonkologen eng vernetzt zusammen. Patienten profitieren von präziser Diagnostik, maßgeschneiderten Therapien und enger Begleitung. "So kann von Anfang an individuell und zielgerichtet behandelt werden", erklärt Prof. Gerald Illerhaus, Leiter des Stuttgart Cancer Centers - Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl. Besonders bei Lungenkrebs kommen modernste Verfahren wie die robotergestützte Chirurgie zum Einsatz.

Langjährige Partnerschaft mit der Eva Mayr-Stihl Stiftung

Die Eva Mayr-Stihl Stiftung zählt zu den wichtigsten Förderern des Klinikums. Prof. Dr. Wolfram Zoller, langjähriger ärztlicher Direktor am Klinikum und heute Kuratoriumsmitglied der Stiftung, blickte auf eine fruchtbare Zusammenarbeit zurück: "2007 begann die Förderung mit einem Projekt in der Gastroenterologie. Es folgten der Aufbau des Tumorzentrums und schließlich des Lungenzentrums. Inzwischen hat die Stiftung über 40 Millionen Euro bereitgestellt. Die Benennung des Lungenzentrums nach Robert Mayr steht für diesen nachhaltigen, strategischen Förderansatz."

Zertifizierungsprozess

Die Anerkennung als Lungenkrebszentrum durch die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) stellt höchste Anforderungen an Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität: von standardisierter Diagnostik- und Behandlungspfaden über Tumorkonferenzen bis hin zur systematischen Erhebung von Patientenzufriedenheit und Behandlungserfolgen.

Dank für verlässliche Partnerschaft

"Wir sind der Eva Mayr-Stihl Stiftung außerordentlich dankbar", sagte Prof. Jürgensen abschließend. "Dass mit dem Robert Mayr Lungenzentrum und dem Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl beide Stifter auch namentlich für diese enge Partnerschaft stehen, erfüllt uns mit Stolz."

Hintergrund: Eva Mayr-Stihl Stiftung

Seit 2007 unterstützt die Stiftung das Klinikum Stuttgart mit über 40 Millionen Euro. Im Mittelpunkt der Förderung steht das Stuttgart Cancer Center - Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl. Die Förderung ermöglicht den Einsatz exzellenter Medizintechnik, die Qualifizierung onkologischen Fachpersonals über Förderprogramme und Pflegestipendien, außergewöhnliche Angebote wie Patientenlotsen, Bewegungs- und Ernährungstherapeuten sowie starke psychosoziale Begleitung Erkrankter. Weitere Förderschwerpunkte im Klinikum Stuttgart sind die personalisierte Medizin, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und die teleintensivmedizinische Vernetzung mit Partnereinrichtungen.

Die Eva Mayr-Stihl Stiftung ist eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Waiblingen. Sie wurde 1986 von Eva Mayr-Stihl und Robert Mayr gegründet. Schwerpunkte der Stiftungsarbeit sind Wissenschaft und Forschung, Medizin sowie Kunst und Kultur. Das Klinikum Stuttgart ist der größte Förderpartner.

Das Klinikum Stuttgart umfasst das Katharinenhospital, das Krankenhaus Bad Cannstatt und Deutschlands größte Kinderklinik, das Olgahospital. Es ist das größte Haus der Maximalversorgung in Baden-Württemberg. 9.000 Mitarbeitende, darunter über 3.000 Pflegekräfte und über 1.200 Ärztinnen und Ärzte, versorgen jährlich rund 90.000 Patienten stationär und mehr als 600.000 ambulant, einschließlich 100.000 Notfällen. Mehr als 60.000 Operationen werden jedes Jahr im Klinikum Stuttgart betreut. Im Rahmen des Neubaus des Katharinenhospitals für mehr als eine Milliarde Euro wurden 2022 modernste onkologische Stationen und Stammzelltransplantationseinheiten eingeweiht. 2024 folgte die Inbetriebnahme des Gebäudes des Tumorzentrums Eva Mayr-Stihl mit 14.000 qm Fläche. Hier bündelt das Klinikum Stuttgart seine Angebote in der Behandlung von jährlich rund 14.000 Patienten mit Krebserkrankungen.

