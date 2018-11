Börsengang mit Spannung erwartet: Investfinans plant den Gang aufs Stockholmer Parkett

Vällingby (ots) - Börsenanalysten erwarten das IPO mit Spannung, die Aktien sind heiß begehrt, bereits jetzt ist der gesamte Streubesitz doppelt überzeichnet. Vorzugsaktionären wird eine feste Dividende versprochen. Vorbörslich ist für Investoren ein Abschlag geplant.

"Das könnte in Schweden die lukrativste Aktie der letzten zehn Jahre sein und ist mittelfristig definitiv ein Kandidat für den Euronext Paris oder den London Stock Exchange", wird ein Insider von Bloomberg zitiert. Gerüchte um eine zukünftige Übernahme seitens einer US-Investment-Gesellschaft befeuern diese Annahmen. Das schwedische Unternehmen wollte das nicht kommentieren, doch Börsianer halten einen solchen Gedanken für durchaus realistisch. Investfinans AB steht schon seit Längerem im Zentrum von Übernahmespekulationen seitens einiger US-Fondsgesellschaften.

Ein Glücksfall für alle Aktionäre wäre es allemal, da bei der bereits jetzt hoch gehandelten Aktie (8 bis 9 Euro derzeit) ein erheblicher Sprung zu erwarten wäre. Selbst ohne eventuelle Fusionsgerüchte sprechen Analysten davon, dass das Investfinans-Papier nach dem Börsengang mittelfristig auf zwischen 15 und 19 Euro klettern dürfte.

Die Erfolgsstory der Investfinans AB hat ihren vorläufigen Höhepunkt voraussichtlich im kommenden Jahr, denn für das dritte Quartal 2019 plant das Unternehmen den Börsengang an der Heimatbörse OMX Stockholm. Eine Platzierung auf dem Londoner Parkett kann laut Bloombergs Quellen bereits im darauffolgenden Quartal erfolgen.

"Die Nachfrage hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen", wird CEO Björn Magnus Kasholm zitiert. "Wir sehen dies sowohl als Chance als auch als Verantwortung gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern. Wir werden nicht vom bisherigen Erfolgskurs abweichen", so der Investfinans-Chef.

Wie das Unternehmen mitteilt, können vorbörsliche Aktien für eine begrenzte Zeit noch bei der Investfinans AB direkt gezeichnet werden. Positiv bewertet werden von Anlegern auch die Bar-Reserven und die garantierte Dividendenrendite der Investfinans AB.

Die Investfinans AB mit Sitz in Stockholm ist eines der führenden Investmentunternehmen Skandinaviens in den Bereichen Immobilienberatung, Transaktionsmanagement, Factoring sowie Projektentwicklung.

Kunden und Partner des Unternehmens sind private und institutionelle Anleger, Investoren, Projektentwickler, Bauträger, Privatiers. Das Kerngeschäft der Investfinans AB teilt sich in die Geschäftsfelder Bau, Bestandsimmobilien und Vermögensverwaltung. In den genannten Geschäftsfeldern ist Investfinans AB auf gewerblich genutzte Immobilien mit deutlichem Schwerpunkt auf Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten spezialisiert.

