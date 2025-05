4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

DAS REHAPORTAL veröffentlicht Trendreport 2025: So wählen Patient:innen ihre Rehaklinik

Berlin (ots)

Einfluss der Kostenträger nimmt ab, digitale Kanäle gewinnen an Bedeutung

Wie informieren sich Patient:innen über Rehakliniken? Welche Faktoren beeinflussen ihre Entscheidung - und wie verändern sich diese über die Jahre? Antworten liefert der aktuelle "Trendreport 2025 - Wie werden Patient:innen auf Rehakliniken aufmerksam?", den DAS REHAPORTAL veröffentlicht hat. Die Grundlage bildet die Auswertung von mehr als 250.000 Patientenbefragungen in ambulanten und stationären Rehaeinrichtungen in ganz Deutschland.

Noch dominieren Kostenträger - aber Patient:innen recherchieren zunehmend selbst

Der Report nennt die Top 5 Einflussfaktoren bei der Wahl von Rehakliniken - mit klaren Verschiebungen: Empfehlungen durch Kostenträger wie DRV oder GKV bleiben führend, verlieren aber spürbar an Bedeutung. Auch die Nähe zur Klinik wird seltener entscheidend. Gleichzeitig steigt der Anteil der Patient:innen, die über Internetsuchen und Vergleichsportale selbst recherchieren. Verstärkt wird dieser Trend durch das seit Mitte 2023 gestärkte Wunsch- und Wahlrecht, das Patient:innen mehr Mitspracherecht gibt - und Rehakliniken vor neue Aufgaben stellt.

Unterschiede zwischen ambulant und stationär: Was zählt in welchem Fachbereich?

Der Trendreport zeigt deutliche Unterschiede zwischen stationären Fachbereichen wie Orthopädie, Kardiologie und Psychosomatik: In der stationären Kardiologie hat der gute Ruf einer Klinik einen besonders hohen Stellenwert, während der Einfluss von GKV- und DRV-Empfehlungen sich seit 2019 halbiert hat. In der Psychosomatik spielen Klinikimage und räumliche Nähe eine deutlich geringere Rolle. In der stationären orthopädischen Reha dominieren Krankenhausempfehlungen und Hinweise durch Kostenträger, während diese in der ambulanten Reha an Bedeutung verlieren - dort landet die Krankenhausempfehlung nur auf Platz 3, GKV/DRV-Empfehlungen tauchen nicht unter den Top 5 auf.

Strategische Implikationen für Rehakliniken

"Unsere Auswertungen zeigen deutlich, dass sich Informationswege und Entscheidungskriterien von Patient:innen über die Jahre verändert haben: Die klassische Rolle der Kostenträger als primäre Wegweiser verliert an Bedeutung. Immer mehr Patient:innen informieren sich selbst - digital und selbstbestimmt. Rehakliniken sind daher gefordert, ihre Sichtbarkeit in digitalen Kanälen zu stärken und die wachsende Entscheidungskompetenz von Patient:innen strategisch mitzudenken", erklärt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von DAS REHAPORTAL.

Der vollständige Bericht steht ab sofort zum Download bereit: Trendreport 2025.

