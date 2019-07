FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR

Ein Jahr Private Luxury Chalet Purmontes

PustertalSüdtirol (ots)

Das exklusive Hideaway im Südtiroler Pustertal feiert Geburtstag

Vor genau einem Jahr öffnete das neue Private Luxury Chalet Purmontes seine Pforten und die Resonanz der Gäste ist überwältigend. Das Ziel der Familie Winkler ist es, mit den fünf hochwertigen Suiten im Alpenchalet, Luxusurlaub in einer neuen Dimension im Pustertal zu ermöglichen: Jeder der individuell gestalteten Rückzugsräume begeistert mit seinem eigenen Infinitypool. Zusätzlich lässt man sich im Purmontes Loft-Spa verwöhnen, taucht in den Naturbadeteich ab oder erlebt auf dem Rücken des eigenen Pferdes - das mit in den Urlaub kommen kann - die schier unbegrenzten Möglichkeiten der Südtiroler Almen- und Bergwelt. Vor Ort stehen zudem gut ausgebildete Pferde, ein Reitplatz und eine qualifizierte Reitlehrerin zur Verfügung.

Die einzigartige Verbindung von Luxus-Refugium in der Natur, Wellness, Südtiroler Kulinarik, aus Traditionellem und Vertrautem begeistert die Urlauber. Denn das Private Luxury Chalet Purmontes präsentiert einen außergewöhnlichen Ansatz, den Reisende sonst kaum in den Alpen finden: Ein ganz persönliches Hideaway im Südtiroler Pustertal, das viel Privatsphäre ermöglicht und zugleich einen diskreten Rundum-Service samt privater Wellness-Oase bietet. Individualisten und Freigeister, die schon immer auf der Suche nach "dem besonderen Etwas" waren und die höchste Ansprüche an ihr Urlaubsdomizil haben, sind hier goldrichtig.

Die große Freiheit in den Bergen Südtirols

Das Erfolgsgeheimnis ist einfach, wie genial: Ein extravaganter Rückzugsort in ruhiger Lage, kombiniert mit exzellentem Service. Die Symbiose aus der zeitgemäßen und trotzdem zeitlosen Architektur mit Wellness auf Weltklasseniveau - in Form von privaten Außenpools, stimmungsvollen Effektfeuern, offenen Luxusbadezimmern mit Whirlpools sowie dem Purmontes Loft Spa in der obersten Etage mit fantastischem Pustertalpanorama lässt Neukunden schnell zu Stammgästen werden. Der Reitstall, der direkt an das Chalet angrenzt, bietet Gastpferdeboxen mit Paddock, Reitplatz und kompetente Betreuung durch eine Reitlehrerin. Trotz der exklusiven Lage und der edlen Privatatmosphäre wird man in den Suiten des Chalets aber keinesfalls alleine gelassen, denn es gehört zur familiengeführten Hotelgruppe der Winklerhotels. So können Chaletgäste auch am erstklassigen Aktivprogramm der Winklerhotels teilnehmen mit geführten Wanderungen, Biketouren und einem abwechslungsreichen Kinderprogramm. Kulinarisch werden die Ruhesuchenden in der Purmontes Living Lounge mit regionalen Spezialitäten, frischen Kräutern und mediterranen Köstlichkeiten den ganzen Tag über verwöhnt.

Bereits seit einem Jahr wissen die Purmontes-Genießer was es heißt, Raum zur persönlichen Entfaltung und genug Zeit für sich und ihre Liebsten zu haben.Das Bestreben der Familie Winkler, ein einmaliges Urlaubsangebot zu kreieren, ist mehr als geglückt.

