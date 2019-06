FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR

yoga.tage im Kufsteinerland

Kufstein (ots)

Auf die Matten - fertig - los!

Beim Yogafestival vom 5. bis 7. Juli 2019 steht das Kufsteinerland ganz im Zeichen des Flows. Das dreitägige Event lädt dazu ein, von einer sanften Bergkulisse umgeben, in die hohe Kunst des Yoga einzutauchen: mit Asanas zu Klavierkompositionen, Ecstatic Dance, SUP-Yoga, Kräuterworkshops, Yin Yoga mit ätherischen Ölen, Tiefenentspannung mit Yoga Nidra sowie stretchendes Ashtanga. Begleitet werden die Yogis von bewegender Musik und jeder Menge positiver Vibes. Fingerfood-Stationen mit veganen, vegetarischen und regionalen Leckerbissen sorgen für das leibliche Wohl.

Internationale und regionale Yogalehrer zahlreicher Stilrichtungen geben spannende Einblicke in ihre faszinierende Welt begleitet von Musikern wie Mantra Tribe oder dem Ayurveda Gelehrten Dr. Jeevan. Insgesamt erwartet die Teilnehmer der yoga.tage im Kufsteinerland eine bunte Mischung aus Yoga-Workshops, Musik, stimmungsvollen Kirtan-Zusammenkünften und Vorträgen zu Themen wie ayurvedische Ernährung in ausgewählten Veranstaltungsorten, drinnen wie draußen.

Spiritueller Natururlaub mit Yoga, Musik und Tanz

Eines der Highlights des Festivals stellt die die Tala Yoga Session "Die Kunst der Bewegung" am 6. Juli im Kultur Quartier mit Andreas Loh dar. Er verbindet Yoga auf einzigartige Weise mit eigenen Klavier-Kompositionen in Form der Yoga Talas - Musik, die auf den Fluss des Atems abgestimmt ist. Mit Nana Dakini, der Gründerinund DJane bei Ecstatic Dance Rosenheim, verschmelzen Tanz, Meditation und Feiern zu einer bewusstseinserweiternden Einheit. Die einzigartige Klangreise steht ebenfalls am 6. Juli auf dem Programm. Beim Workshop "Präsenz und Stärke" am 7. Juli mit der international bekannten Jivamukti-Lehrerin Gabriela Bozic dreht sich alles um Haltungen und die Verbindung zum inneren Kraftzentrum.

Drei Tage Yoga, Konzerte und Vorträge im Kufsteinerland zum Genießen und Abschalten, inklusive 30 Workshops und Vorträgen gibt es um Euro 150,00. Die Übernachtung kann individuell dazu gebucht werden. Euro 241,00 kosten Pakete mit stylischer Unterkunft. Weitere Informationen und Tickets findet man unter www.yoga-tage.at

Kontakt:

FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR Hamburg & München

info@fufda.de /www.fufda.de

Original-Content von: FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR, übermittelt durch news aktuell