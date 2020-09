FRANKIA-GP GmbH

FRANKIA 1960 - limitiertes Sondermodell zum Jubiläum

Bild-Infos

Download

Marktschorgast (ots)

2020 feiert FRANKIA ein traditionsreiches Jubiläum. "Das Besondere erfahren" heißt bei dem Wohnmobilhersteller im Premiumsegment seit den Anfängen im Jahr 1960: Der Qualitätsanspruch an jedes Fahrzeug, das das Werk im oberfränkischen Marktschorgast verlässt, ist sehr hoch. Alle Modelle - auf Mercedes-Benz oder Fiat Ducato - setzen auf Klasse statt Masse und werden auf Bestellung gefertigt. FRANKIA steht vor allem für Qualität, Vielfalt, Autarkie sowie smarte Lösungen, die das "Zuhause unterwegs" noch besser machen. Das 60-jährige Jubiläum feiert FRANKIA gebührend: Highlight in einem spannenden Modelljahr ist das limitierte Sondermodell FRANKIA 1960.

www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-1960

"Bei der Idee zum FRANKIA 1960 war uns vor allem wichtig, alle Besonderheiten, die FRANKIA Wohnmobile ausmachen, in einem Modell zu vereinen", so Konstantin Döhler, Director Sales and Marketing bei FRANKIA. "Dazu gehört eine starke Basis, maximaler Freiraum, luxuriöse Materialien und eine einzigartige Technik, die möglichst viel Autarkie auf Reisen bietet." Entstanden ist ein ganz besonderes und limitiertes Jubiläumsmodell auf der starken Basis des Fiat Ducato in Kombination mit einem AL-KO Tiefrahmen.

Alle Highlights des FRANKIA 1960 auf einen Blick:

BASIS & TECHNIK

- Limitiertes Sondermodell (60 Stück) auf Fiat Ducato / Preis: 149.900 EUR - Integrierter mit 7,90 m Länge und serienmäßig 5,5 t Gesamtgewicht - 160-PS-Euro-VI Heavy Duty, 9-Gang-Wandlerautomatik - WOW-Technik inklusive: 3 x 110 W-Solaranlage, 1.700-W-Sinus-Wechselrichter, 2 x 110-AH-Lithium-Batterie, Alphatronics Flachbildschirm 32-Zoll, Sat-Anlage TELECO, Alpine Lautsprechersystem und Navigation, 5,5m-Thule Markise, Alde Compact 3020 HE Warmwasserheizung und vieles mehr!

WOHNEN & LEBEN

- FRANKIA Wellnessbad in XL-Jubiläumsgröße: Die FRANKIA Konstrukteure haben ein noch größeres Bad realisiert - mit 100 mm mehr Breite und 50 mm mehr Tiefe! So haben Reisende optimale Bewegungsfreiheit und können zum Beispiel die Toilette noch komfortabler auch bei geschlossener Tür nutzen. - TOP: Frischwassertank mit 300 l Fassungsvermögen - Raumwunder: durchgehend 2,03 m Innenraumhöhe, GD-Betten mit 1,95 und 2 m Länge - Face-to-face-Sitzgruppe: perfekt für noch mehr Freiraum - NEU: "versteckter" 32 Zoll TV - mit raffiniertem Auszugssystem - NEU: Luxus-Längsküche mit 3-Flamm-Herd mit zwei variablen Abdeckungen und Coffee Corner - NEU: beleuchtete Glasvitrine zum Ausziehen in der FRANKIA MaxiFlex-Küche - Massig Stauraum im Innenraum, in der 2-teiligen Garage und im beheizten Doppelboden

DESIGN

Nur im Jubiläumsmodell: Reisende entscheiden zwischen zwei neuen exklusiven Sonderwohnwelten mit liebevollen Details wie einem gestickten Jubiläums-Logo und kontrastreichen Doppelsteppnähten!

- Visby White: nur für das Sondermodell erhältliches helles Holz mit dezent-harmonischer Maserung in Kombination mit einer edlen Polsterung aus Echtleder und Microfaser (warme Brauntöne) - Noce Bianco: edel-dunkelbraunes Holz mit einer hochwertigen Polsterung aus Echtleder und Microfaser (zeitlos-moderne Grau- und Anthrazittöne)

Jetzt das Besondere von FRANKIA selbst erleben:

Bei einem der 22 FRANKIA Handelspartner deutschlandweit!

frankia.com/haendlersuche

Mit FRANKIA seit 60 Jahren das Besondere erfahren

Bereits seit 1960 setzt der Wohnmobilhersteller im Premiumsegment Maßstäbe in der Branche. Lifestyle, Innovation und ausgezeichnete Qualität "Made in Germany" sind fester Bestandteil der täglichen Arbeit. Jedes FRANKIA Wohnmobil ist etwas Besonderes und wird auf Bestellung gefertigt. 670 Fahrzeuge verlassen jährlich das FRANKIA Werk. Kernkompetenz des Wohnmobilherstellers ist die stetige Weiterentwicklung individueller Lösungen - immer den Bedürfnissen der Kunden entsprechend. Zudem baut FRANKIA seit 1985 als einer der ersten Hersteller auf Doppelboden.

www.frankia.com

Pressekontakt:

Frankia-GP GmbH | Konstantin Döhler | Bernecker Straße 12 | D-95509

Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail: info@frankia.de | www.frankia.com



GMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444

Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de | www.gmk.de

Original-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuell