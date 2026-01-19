Akkodis

Akkodis positioniert AI-Core als Flaggschiff seines globalen Produktportfolios und beschleunigt damit die intelligente Transformation

Bild-Infos

Download

Sindelfingen (ots)

Akkodis präsentiert AI-Core als erstes Produkt einer neuen Generation eigener KI-Lösungen. Es kombiniert fortschrittliche multimodale Technologien, Domain-Expertise und menschliche Fähigkeiten, um eine sichere, skalierbare intelligente Transformation mit messbaren Ergebnissen zu ermöglichen.

Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, skaliert AI-Core weltweit. Die KI-Plattform ist darauf ausgelegt, Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Validierung, Testing und intelligente Datenverarbeitung über verschiedene Branchen und Domains hinweg zu beschleunigen. Mit der globalen Skalierung von AI-Core setzt Akkodis den Auftakt für eine Serie innovativer Lösungen. Sie unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, fortschrittliche KI-Technologien, Domain-Expertise und menschliche Fähigkeiten zu verbinden, um Transformationen branchenübergreifend voranzutreiben.

Entwickelt für maximale Flexibilität und Skalierbarkeit kombiniert AI-Core fortschrittliche KI-Modelle, Automatisierungs-Engines, Agentensysteme, Generative AI sowie Analytics-Produkte und -Lösungen. Dadurch ermöglicht die Plattform End-to-End-Effizienz für komplexe fachliche Prozesse und Anwendungsfälle. Der ganzheitliche, skalierbare KI-Rahmen ist auf reale Wirkung ausgelegt und liefert sowohl technologische Flexibilität als auch direkten Geschäftswert. Mit einer breiten Palette einsatzbereiter Plugins und Agenten können Kunden individuelle KI-Modelle in wenigen Minuten erstellen, anpassen oder trainieren - in ihren eigenen sicheren Umgebungen und auf ressourcenschonende Weise.

"AI-Core ist unsere Antwort auf die wachsenden Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Effizienz in der digitalen Transformation und Automatisierung. Das modulare, skalierbare Design ermöglicht es Organisationen, KI-Modelle und -Systeme schnell zu erstellen und anzupassen, auch ohne tiefgehende technische Fachkenntnisse. Mit Hunderten einsatzbereiter Plugins und Agenten haben unsere Lösungen dazu beigetragen, die Produktivität unserer Kunden zu steigern und greifbare operative Verbesserungen zu erzielen", sagt Harsha Jakkanahalli Vishnukumar, Director AI & Data Analytics und Head of AI-Core.

Sicherheit, Präzision, Effizienz und Anpassungsfähigkeit stehen im Mittelpunkt von AI-Core. Basierend auf über zehn Jahren Innovation nutzt die Plattform die proprietären KI-Fähigkeiten von Akkodis und das geistige Eigentum, auf das Kunden weltweit vertrauen. Die modulare Architektur ermöglicht schnelle Erweiterung, Anpassung und kontinuierliche Verbesserung für vielfältige Anwendungsfälle, während ein umweltfreundliches Design einen effizienten Betrieb über PCs, Workstations, On-Premise-Server, Cloud-Umgebungen und hybride Infrastrukturen hinweg gewährleistet - und Datenschutz sowie Sicherheit garantiert.

AI-Core besteht aus fünf Produktlinien mit anpassbaren Plugins: AI-Core AID, AI-Core TestAID, AI-Core Meta, AI-Core Chat Now und AI-Core Agentic. Jede Produktlinie verfügt über einsatzbereite Schnittstellen und Integrationen für eine nahtlose Anbindung an externe Tools, Plattformen und Services. Dadurch lässt sich AI-Core mühelos in bestehende IT-Landschaften und Arbeitsabläufe integrieren. Unterstützt von globalen Expert:innen werden die Lösungen gezielt auf spezifische ingenieurtechnische Herausforderungen zugeschnitten - sicher, effizient und mit minimalen Unterbrechungen.

Branchenweite Wirkung entfalten

AI-Core transformiert bereits mehrere Branchen, indem es Automatisierung, Präzision und Effizienz vorantreibt. Von prädiktivem Luftverkehrsmanagement und Echtzeit-Anomalieerkennung in der Luft- und Raumfahrt über automatisierte ADAS-Tests in der Automobilindustrie bis hin zu Bremsbelagüberwachung im Schienenverkehr und intelligenten Qualitätsprüfungen in der Fertigung ermöglicht AI-Core fundiertere Entscheidungen und schnellere Prozesse. Auch in den Bereichen Gesundheitswesen, Verteidigung und Logistik vereinfacht die Plattform die Dokumentation, optimiert Arbeitsabläufe und liefert umsetzbare Erkenntnisse für Innovationen im großen Maßstab.

"AI-Core ist mehr als eine KI-Plattform - es ist ein Katalysator für die digitale Transformation", sagt Joshua Morley, Akkodis Group AI Officer. "Verankert in Akkodis Intelligence ist es unser Anspruch, greifbare, messbare Auswirkungen für unsere Kunden, Kandidaten und Partner zu erzielen, indem wir Spitzentechnologie mit menschlichem Denken verbinden. AI-Core befähigt Organisationen, ihre Produktivität zu steigern, manuellen Aufwand zu reduzieren und echten Geschäftswert zu erschließen."

Akkodis wird auch weiterhin verantwortungsvolle, KI-getriebene Innovationen vorantreiben. Weitere Produkte und Lösungen sollen in den kommenden Monaten folgen - mit dem Ziel, Industrien und Gemeinschaften in einer zunehmend KI-gestützten Welt nachhaltig zu stärken.

Weitere Informationen zu AI-Core unter: https://www.akkodis.com/en/products/ai-core

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen - von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 50.000 Ingenieur:innen und Tech-Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Talent, Solutions und Academy. Mit einem branchenübergreifenden Blick und starken Umsetzungskompetenzen unterstützt Akkodis seine Kunden als langjähriger Partner dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Wirkung zu erzielen. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Ressources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.adeccogroup.com

Original-Content von: Akkodis, übermittelt durch news aktuell